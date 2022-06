Ligue 1 en direct: pas de fracture pour Donnarumma

Le palpitant de Guy Roux, ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre, s’est accéléré au moment de la victoire de l’AJA sur Saint-Etienne pour retrouver la Ligue 1 dix ans après l’avoir quittée.

"Je ne suis pas allé au match, a-t-il confié. J’ai un peu fatigué mon cœur avec toutes mes activités. [Mon cœur], on me l’a même sorti à un moment et on l’a mis à 7 degrés avant de le remettre. Je fais attention: 'on m’a dit pas d’émotion extraordinaire… alors un match comme ça!'"

