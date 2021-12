Ligue 1: fin de série très rude pour Brest, corrigé par le Montpellier de Dall'Oglio

Victorieux de ses six derniers matchs, Brest est tombé à domicile ce samedi face à Montpellier (4-0), dirigé par Olivier Dall'Oglio, sur le banc de touche du club breton la saison dernière. Le MHSC réalise une bonne opération au classement, se replaçant à la quatrième place.

Fin de série pour Brest. Au Stade Francis Le Blé ce samedi pour la 18e journée de Ligue 1, l'équipe de Michel Der Zakarian est tombée lourdement (4-0) face au Montpellier d'Olivier Dall'Oglio, alors que les deux hommes ont effectué le chemin inverse à l'intersaison, passant d'un club à l'autre. Avant les retrouvailles avec Dall'Oglio, Brest restait sur la meilleure série de son histoire dans l'élite, avec six victoires de rang, dont des succès face à Lens ou Marseille la semaine dernière.

Titulaire pour la troisième journée de suite, le jeune (18 ans) Elye Wahi s'est montré à nouveau décisif. Seul buteur face à Clermont dimanche dernier, l'attaquant du MHSC a été trouvé de la tête avant la pause (45+1e), sur un joli service de Téji Savanier. Wahi a signé son quatrième but de la saison, son troisième consécutif en autant de matchs.

Montpellier se replace au pied du podium

S'il avait trouvé la barre en première période (30e), sur l'une des rares offensives du MHSC, qui a eu la possession du ballon, Stephy Mavididi a doublé la mise au retour des vestiaires (47e). Sur la première action de la seconde période, l'attaquant anglais a décoché une demi-volée à l'extérieur de la surface de réparation, sur un centre en retrait d'Arnaud Souquet.

La révolte aurait pu sonner pour Brest avec Romain Faivre, qui s'est écroulé dans la surface de réparation (52e), pensant sans doute obtenir le penalty. Mais Benoît Millon n'a pas jugé faute sur le contact avec Nicolas Cozza. A l'heure de jeu, Montpellier a finalement douché les espoirs brestois, sur une récupération de Savanier.

Le capitaine de Montpellier a eu le temps d'ajuster un centre pour Valère Germain, qui a servi ensuite Junior Sambia. Le latéral droit n'a eu plus qu'à pousser le ballon pour inscrire son premier but de la saison. Malgré quelques offensives, à l'image de la tête sur corner de Hugo Magnetti (67e), Brest n'a pas trouvé la faille, une première cette saison. Passeur décisif sur le troisième but, Valère Germain a parechevé la victoire (85e), d'un tir croisé, lui qui n'avait plus marqué depuis plus de 700 minutes.

Avec cette victoire, Montpellier se replace provisoirement à la quatrième place du championnat, avec 28 points, contre 24 pour Brest, qui est classé 11e après cette rencontre. Les deux équipes disputeront leur match des 32es de finale de Coupe de France la semaine prochaine, avec un déplacement à Andrézieux pour le MHSC, quand le club breton défiera Dinan-Léhon.