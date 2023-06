PSG: Galtier limogé, la fin d’une saison chaotique sur le banc parisien

Christophe Galtier a été informé ce mardi par Luis Campos qu’il était démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG. Pour le technicien de 56 ans, c’est le clap de fin d’une saison ô combien compliquée sur le banc du club de la capitale.

L’aventure a officiellement débuté au début de l’été 2022. Dans la chaleur d’un 5 juillet et avec beaucoup de promesses. "Il n’y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe par rapport aux objectifs définis, clamait alors Christophe Galtier au moment de sa présentation officielle. On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais observer, écouter. Je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction pour prendre les décisions."

L’histoire commune aura finalement duré moins d’un an. Onze mois après cette présentation en grandes pompes au Camp des Loges, le technicien de 56 ans a été informé ce mardi par Luis Campos qu’il était démis de ses fonctions après une saison extrêmement usante.

Char à voile, #PivotGang, accusations de racisme...

Les premières semaines avaient pourtant fait naître beaucoup d’espoirs. Après s’être amusée contre le FC Nantes lors du Trophée des champions le 31 juillet (4-0), la machine offensive parisienne, emmenée par l’infernal trio Messi-Neymar-Mbappé, s’éclate en Ligue 1. Avec des cartons face à Clermont (5-0), Montpellier (5-2) ou encore Lille (7-1), le PSG version 2022-2023 inscrit 24 buts sur ses six premières sorties en championnat.

Un premier grain de sable est cependant venu se glisser au milieu de cette impressionnante série. Lors de la victoire 5-2 à Montpellier, un penalty provoque une discorde entre Neymar et Mbappé. Alors que le Brésilien s’empare du ballon, le Français tente de le tirer à sa place. Sans succès. Après la rencontre, Neymar a aimé plusieurs tweets qui affirmaient qu’il était un meilleur tireur de penalty. Le "penalty gate" était né.

Les promesses de l’été se sont rapidement envolées au gré de petites affaires qui ont pollué la saison du coach d’origine marseillaise. Début septembre, quelques jours après le premier accroc de la saison (1-1 contre Monaco au Parc des Princes, 4e journée de Ligue 1), Galtier ironise sur les déplacements en avion du club de la capitale et sa petite blague sur un éventuel recours à un char à voile provoque un tollé.

Un mois plus tard, le 9 octobre, un message de Mbappé sur Instagram ponctué d'un #PivotGang, en référence à son positionnement à la pointe de l’attaque, qui ne lui plaît visiblement pas beaucoup, provoque une nouvelle polémique. Autre petit moment de tension avec son vestiaire: le déclassement de Kimpembe dans la hiérarchie des capitaines début janvier.

10 défaites depuis le 1er janvier

Sur le plan extra-sportif, l’épisode le plus douloureux à vivre pour Galtier est incontestablement celui des accusations de racisme de Julien Fournier (ex-directeur de football de Nice) à son encontre. En avril, un mail du dirigeant accusant l'entraîneur d’avoir tenu des propos discriminatoires lors de la saison 2021-2022 à l'OGCN est divulgué. Alors que le technicien nie en bloc, une enquête préliminaire est ouverte et confiée à la police judiciaire de Nice.

Au niveau des résultats, la saison parisienne s’est également délitée au fil des mois. Malgré une première place de la 1ère à la 38e journée de Ligue 1 et un 11e titre de champion de France, le club de la capitale a peu à peu perdu le fil. Invaincu durant la phase de groupes de la Ligue des champions, Paris ne parvient toutefois pas à battre le Benfica Lisbonne (1-1 lors des deux matchs) et doit abandonner la première place de la poule aux Portugais. Cette deuxième place envoie le PSG défier le Bayern Munich en 8e de finale de C1. Au terme d’une prestation bien terne sur la double confrontation (défaite 1-0 à l’aller, 2-0 au retour), le PSG tombe sans gloire et dit une nouvelle fois au revoir à ses rêves de sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

L’élimination face au Bayern est l’illustration parfaite de la deuxième partie de saison galère du PSG. Alors que Galtier est resté invaincu à la tête du PSG jusqu'au 1er janvier, le club a subi dix défaites toutes compétitions confondues en 2023, dont sept en Ligue 1 et une élimination douloureuse en 8e de finale de la Coupe de France face à l’OM (2-1). Pour s’en expliquer, Galtier a plusieurs fois pointé l'influence du calendrier, avec la Coupe du monde 2022 organisée au beau milieu de la saison, et les multiples blessures.

"La juste analyse, que vous ne voulez pas faire, c'est qu'il y a eu un PSG avant la Coupe du monde, et un PSG post-Coupe du monde, avec des joueurs très importants qui pour certains ne jouent pas depuis 16, 17 matchs", soulignait Galtier le soir du sacre de champion à Strasbourg lors de la 37e journée.

Alors que l’essentiel a été assuré en Ligue 1 avec la conservation du titre, Galtier a longtemps répété qu’il méritait d’être au PSG la saison prochaine. "Oui, j'estime personnellement que je mérite de continuer, clamait-il encore à Strabourg le 28 mai. Pourquoi je le mérite? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie. Nous avons su, j'ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles, que ce soit sur un plan personnel comme professionnel." Les dirigeants parisiens en ont décidé autrement.