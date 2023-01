Ligue 1: Genesio, la bête noire du PSG depuis l’arrivée du Qatar

En faisant tomber le Paris Saint-Germain dimanche en clôture de la 19e journée de Ligue 1 avec le Stade Rennais (1-0), Bruno Genesio a engrangé la cinquième victoire de sa carrière contre le club de la capitale. C’est un record pour un entraîneur depuis le début de l’ère QSI, en 2011.

À force, Nasser Al-Khelaïfi va finir par en faire des cauchemars. Présent à la tête du Paris Saint-Germain depuis le rachat par Qatar Sport Investment (QSI) en 2011, le président du club de la capitale a connu dimanche soir… sa cinquième défaite contre Bruno Genesio.

Il dépasse un certain... Christophe Galtier

En faisant tomber le leader du championnat en clôture de la 19e journée de Ligue 1 avec le Stade Rennais (1-0) le technicien français est devenu l’entraîneur le plus victorieux contre le PSG depuis le début de l’ère QSI. Il dépasse ainsi un certain Christophe Galtier, quatre victoires au compteur face à l’équipe qu’il dirige actuellement (avec Saint-Etienne, Lille, et Nice).

Dans le détail, Genesio a connu les joies d’un succès contre l’ogre parisien à trois reprises avec l’Olympiques Lyonnais (trois fois sur le score de 2-1, en février 2016, janvier 2018 et février 2019) et deux fois avec le Stade Rennais (2-0 en octobre 2021 et 1-0 ce dimanche). Après Laurent Blanc (2016), Unai Emery (2018), Thomas Tuchel (2019) et Mauricio Pochettino (2021), Christophe Galtier est donc venu s’ajouter à la liste des victimes de Genesio.