Ligue 1: l’avion du PSG a volé à vide en marge du match à Nantes

L’avion à bord duquel les joueurs du PSG ont pris place pour se rendre à Nantes, samedi, a voyagé à vide pour un court déplacement vers Saint-Nazaire où il a récupéré la délégation à l’issue du match.

Marco Verratti n’imaginait certainement pas l’impact de sa story Instagram, samedi quand il a immortalisé Marquinhos et Neymar à bord de l’avion affrété par le PSG pour se rendre à Nantes (3-0) dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Un voyage polluant pour une destination accessible en deux heures en train. Ce qu’a d’ailleurs fait savoir sur Twitter Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités. Le point de départ d’une polémique devenue politique et nationale lundi après la réponse ironique de Christophe Galtier sur les chars à voile et le fou rire de Kylian Mbappé, à ses côtés.

Un vol de 12 minutes

Derrière les réactions indignées sur l’attitude des deux hommes, une autre donnée a émergé sur l’impact écologique de ce voyage dans la capitale des Pays de la Loire. Comme révélé par RTL dans la soirée, l'avion du PSG a bien volé à vide samedi à Nantes.

Le document Flight Radar © Capture Flight Radar

Les joueurs sont arrivés en journée à l'aéroport de Nantes... avant de repartir dans la nuit de Saint-Nazaire, située à moins de 70 kilomètres de là. L'aéroport de Nantes fermait à minuit samedi, un horaire trop juste à respecter pour les Parisiens, dont le match débutait à 21h et se terminait vers 23h environ avant les conférences de presse d’après-match, les douches et le protocole.

Ils dont pris la direction de Saint-Nazaire dans la nuit pour prendre place à bord de l’avion privé du PSG qui les avait précédés dans la journée… sans personne à bord. L’appareil a ainsi fait le trajet à vide de 12 minutes entre les deux aéroports. Décollage 13h08 pour atterrissage à 13h20. Une recherche sur le site spécialisé Flight radar confirme ce court déplacement. Une organisation indépendante de la volonté de Galtier et Mbappé, dont les propos n’en finissent plus de faire parler.