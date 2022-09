Ligue 1: l’OL a fixé un ultimatum à Bosz avec un nombre de points à atteindre d’ici le Mondial

L’Olympique Lyonnais a mis sous pression son entraîneur Peter Bosz avec un ultimatum, comme indiqué par Foot Mercato. Selon nos informations, le Néerlandais doit atteindre les 17 points inscrits d’ici la trêve pour la Coupe du monde. Une mission qui s’annonce très compliquée avec sept matchs à jouer.

Au moins Peter Bosz est fixé. Après un début de saison encourageant, l’OL reste sur une série de trois défaites de rang, la dernière en date dimanche face au PSG (0-1). Trois revers et une 6eme place au classement qui ont fragilisé le coach néerlandais.

Selon nos informations, l’OL a fixé un ultimatum en marge du choc face aux Parisiens, avec 17 points à inscrire jusqu'à la trêve pour la Coupe du monde. Soit un chiffre à atteindre en sept matchs désormais. En clair, si les Lyonnais n’ont pas 30 points d’ici à la Coupe du monde, le technicien de 58 ans pourrait prendre la porte. Comme révélé ce jeudi par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport, l’entraîneur lyonnais a donc reçu un coup de pression par sa direction.

Le calendrier de l'OL jusqu'à la Coupe du monde © RMC Sport

Mission impossible ?

Pour Peter Bosz, le compte à rebours débutera à Lens. En cas de défaite à Bollaert, le Néerlandais n’aura pratiquement plus le droit à l’erreur (il faudra alors six victoires et un nul). Deux nuls et cinq victoires peuvent aussi suffire pour sauver Peter Bosz. Mais quand on sait qu’après Lens, les Lyonnais auront droit notamment à des déplacements à Rennes et à Marseille, l’avenir de Peter Bosz à Lyon s'écrit déjà en pointillés.

Le calendrier de l'OL jusqu'à la Coupe du monde :

Lens-Lyon

Lyon-Toulouse

Rennes-Lyon

Montpellier-Lyon

Lyon-Lille

Marseille-Lyon

Lyon-Nice