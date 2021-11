Ligue 1: l'OL retrouve le goût de la victoire à Montpellier

Une semaine après les incidents face à Marseille, l'OL a remporté son premier match à l'extérieur depuis août, ce dimanche à Montpellier (0-1). Les Gones grimpent à la 7e place et restent au contact des places européennes.

Lyon y arrive enfin. Pire équipe de Ligue 1 à l’extérieur (quatre défaites en six matchs), l’OL s’est imposé sur la pelouse de Montpellier et se replace à la 7e place, à quatre points du podium (et un match en plus à disputer). Comme souvent cette saison, la lumière est venue de Lucas Paqueta, auteur de son 6e but en championnat. Malgré une entame poussive, sanctionnée par une frappe sur la barre de Florent Mollet, les hommes de Peter Bosz ont globalement dominé un premier acte haché et ont fait preuve d’efficacité en ouvrant le score dès leur première tentative. Sur un bon centre de Malo Gusto, titulaire à la place de Léo Dubois, toujours blessé, Islam Slimani a envoyé sa reprise sur la tranversale, avant que Lucas Paqueta ne vienne terminer le travail de la tête.

Lyon dominateur mais bousculé

Ce but du Brésilien a permis aux Gones de marquer lors de 30 de leurs 31 derniers matchs, exception faite lors de la déroute à Angers en début de saison. Dominés, les Montpelliérains auraient pu revenir avant la pause, mais Malo Gusto a réalisé un sauvetage décisif dans sa surface. Malgré l'avantage au score, les Lyonnais se sont fait peur au retour des vestiaires. Servi en retrait par Mavididi, Florent Mollet, absolument seul, a envoyé le ballon directement dans les gants d'Anthony Lopes.

Très actif sur son côté, Stephy Mavididi a lui aussi manqué des balles d'égalisation, alors que Wahi s'est heurté plusieurs fois au portier lyonnais. Les Gones ont aussi manqué des opportunités de break par l'intermédiaire de Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi. Après une fin de match stressante, les trois points reviennent finalement à l'OL, qui retrouve le sourire en championnat après les incidents lors de l'Olympico. Les Gones gagnent également leur premier match à l'extérieur depuis août et une victoire à Nantes. Pour la première fois de la saison, Montpellier enchaîne une deuxième défaite d'affilée après le revers à Rennes la semaine dernière.