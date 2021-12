PSG: "Icardi n'est plus un joueur de foot", s'agace Rothen

Dans "Rothen s'enflamme" sur RMC, Jérôme Rothen s'est exprimé sur la situation délicate de Mauro Icardi au PSG. Pour l'ancien international français, le buteur argentin doit "laisser sa place" et quitter le club au plus vite.

Où en est Mauro Icardi? Alors que l'attaquant parisien enchaîne une deuxième titularisation consécutive ce mercredi soir face à Lorient (Mbappé et Neymar sont absents), l'Argentin vit une saison difficile. Et cela n'a pas échappé à Jérôme Rothen. "Pourquoi Icardi est en situation d'échec au PSG? Cette année, c'est la bérézina. Il subit la concurrence, il s'est avoué vaincu très vite. Pas plus tard qu'hier, Pochettino a dit qu'il avait un profil intéressant", a analysé le membre de la Dream Team RMC Sport dans son émission Rothen s'enflamme.

Selon lui, ses affaires personnelles n'ont pas arrangé la situation. "Il pense à sa vie privée. C'est un scandale ce qu'il s'est passé avec sa femme. Ce sont eux les responsables. Aujourd'hui, ce n'est plus un joueur de foot, il n'en a rien à carrer de jouer au PSG. Il prend son chèque d'un million par mois et n'est pas responsable de la situation avec tout ce qu'il envoie comme images négatives. Il n'est même pas mis en face de ses responsabilités par Leonardo, qui est responsable de sa venue. Il n'est pas heureux à Paris, et bien qu'il aille ailleurs et qu'il laisse sa place."

Très loin de Cavani?

Prêté avec option d'achat puis définitivement transféré à l'été 2020, Mauro Icardi a inscrit 37 buts en 81 matchs avec le PSG, mais seulement quatre toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Des statistiques lointaines d'Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale (200 réalisations).

"C'est un joueur d'expérience, il a 29 ans et il a pas mal bourlinguer, notamment à l'Inter. Il a été pris pour concurrencer Cavani et l'idée de Leonardo, c'était qu'il prenne sa succession. Il est placé en position idéale mais l'ami souffre de la comparaison avec Cavani. Même s'il a été critiqué, il a marqué beaucoup de buts et a des statistiques affolantes. Icardi est dans les mêmes conditions que lui, mais cela va de descente en descente", a poursuivi Jérôme Rothen. Alors qu'il veut rester à Paris, Icardi n'est pour l'instant pas en instance de départ, le marché des attaquants étant limité pour le prochain mercato hivernal. À lui de prouver sur le terrain que sa tête et ses jambes sont bel et bien au PSG.