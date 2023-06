Ligue 1: la folle soirée des joueurs lensois pendant Lille-Marseille

Un extrait du documentaire de Prime Video consacré à la saison du RC Lens dévoile les images des joueurs lensois au cours du rocambolesque Lille-Marseille, offrant quasiment la qualification en Ligue des champions aux Sang et Or.

Samedi 20 mai dernier, Lille, mené à la mi-temps, parvient à renverser Marseille au Stade Pierre-Mauroy et à offrir une qualification presque certaine au RC Lens en Ligue des champions. Ce match, au scénario favorable pour les Sang et Or, les joueurs de Franck Haise l'ont suivi depuis leur hôtel de Lorient, à la veille de leur rendez-vous au Moustoir face aux Merlus.

Clauss buteur, le hors-jeu de Sanchez loupé... les émotions de Gradit

L'un de ceux qui a vécu la scène le plus intensément est sans contestation le défenseur Jonathan Gradit. Dans un extrait du documentaire de Prime Video consacré à la saison du RC Lens, le défenseur témoigne : "À 1-0 (pour l'OM), j'étais fou. Je suis parti, j'ai tout explosé. En plus c'est Jo' (Clauss, ancien lensois) qui marque, cet enfoiré. Franchement j'ai hésité à lui envoyer un message et lui dire : 'T'es vraiment une merde.' Je ne le fais pas, je monte dans ma chambre seul, puis on... Lille égalise. Je crie comme un fou, le voisin se réveille en furie. Flo' (Sotoca) me dit de revenir dans sa chambre", se souvient l'ancien joueur de Caen.

Mais voilà, au moment où Gradit débarque, Alexis Sanchez permet à l'OM de reprendre les commandes. Alors le défenseur fait demi-tour sans même savoir que le but allait être refusé quelques minutes plus tard pour une position de hors-jeu. Puis Jonathan Bamba permet au LOSC de prendre l'avantage et provoque une explosion de joie dans la chambre de Sotoca : les Dogues viennent quasiment d'offrir à leurs rivaux une place en C1, définitivement validée après des succès à Lorient et contre Ajaccio.