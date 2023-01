Ligue 1: la LFP acte des sanctions et ouvre une procédure après les banderoles homophobes à Montpellier

La commission de discipline de la LFP a annoncé mercredi la fermeture à titre conservatoire de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson pour une rencontre de Ligue 1. Une procédure a été ouverte afin d'enquête sur les débordements des supporters avec notamment des banderoles homophobes lors du match contre Nantes.

Réduit à neuf après les expulsions de Wahbi Khazri et Elye Wahi, Montpellier a été balayé par Nantes (0-3) à domicile lors de la 19e journée. Une correction reçue sur la pelouse de la Mosson au cours d'un match où les supporters héraultais se sont tristement illustrés en brandissant plusieurs banderoles homophobes. La commission de discipline de la LFP a choisi d'infliger une sanction à titre conservatoire au MHSC suite à cet incident.

"Au regard des incidents intervenus et de l’interruption temporaire de la rencontre Montpellier Hérault SC – FC Nantes, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction, a confirmer l'instance dans un communiqué. Et prononce à titre conservatoire la mesure suivante: la fermeture de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson et du Mondial 98. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 8 février 2023 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport."

Oudéa-Castéra veut des sanctions fortes

Furieux contre les dirigeants et joueurs héraultais, leurs supporters avaient brandi plusieurs banderoles insultantes pendant la rencontre face aux Canaris. Si les stadiers étaient rapidement intervenus pour les retirer, Montpellier s'est retrouvé dans le viseur de la ministre de Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Comme Roxana Maracineanu avant elle lors d'un PSG-OM, le membre du gouvernement a condamné ces discriminations et a réclamé des sanctions.

"Condamnation la plus ferme de ces images, de ces mots, de ces actes homophobes qui doivent disparaître des enceintes du football et du sport, a tweeté la ministre, en reproduisant des photos prises au stade de la Mosson au début de cette rencontre comptant pour la 19e journée de L1. Leurs auteurs doivent être identifiés, sanctionnés et tenus durablement à l'écart des stades."

Avec la mesure prise à titre conservatoire par la commission de discipline de la LFP, le football français a donc pris Amélie Oudéa-Castéra au mot. La tribune Etang de Thau du stade de la Mosson sera donc fermée, au moins, pour la réception du Paris Saint-Germain, le 1er février, lors de la 21e journée de Ligue 1. Avec l'instruction du dossier par les instances disciplinaires, cette supension pourrait encore être prolongée.