Ligue 1: la LFP fière des engagements des clubs pour les évolutions sociétales et environnementales

La LFP a publié ce mercredi son septième rapport "Jouons-la Collectif" destiné à mettre en valeur les initiatives des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en faveur de l’environnement ou de l’inclusion sociale.

Les footballeurs et les clubs français se retrouvent souvent ciblés par les critiques pour leur manque d’implication en faveur de la planète, de la lutte contre le racisme ou plus généralement contre les inégalités et les dérives sociétales. Le récent imbroglio autour des journées de Ligue 1 et de Ligue 2 consacrées à la lutte contre l’homophobie est venue le rappeler. Pourtant, les formations de l’élite et de Ligue 2 multiplient les initiatives dans ce domaine comme l’a rappelé la LFP ce mercredi via la publication de son septième rapport "Jouons-la Collectif". L’instance présidée par Vincent Labrune s’est félicitée du travail accompli en L1 et L2 en matière de RSE.

"Pour la quatrième année consécutive, la totalité des clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT se sont engagés dans des actions RSE, permettant de soutenir plus de 2 500 organisations et de mettre en place 2 000 actions, a salué la LFP dans un communiqué. Ces actions sont le fruit d’un investissement de l’ensemble de l’écosystème du football professionnel français. 100% des clubs ont ainsi mobilisé leurs joueurs professionnels pour leurs opérations RSE."

Plus de 2000 actions au sein des clubs pendant la saison

Malgré les critiques, les clubs de première et deuxième division ont joué le jeu et mis en place des actions pour l’écologie, la lutte contre les discriminations ou encore pour une plus grande inclusion au sein du football professionnel français. La rapport "Jouons-la Collectif" a ainsi mis en avant les nombreuses journées de mobilisation au sein des clubs.

Comme par exemple l’accueil par l’Olympique Lyonnais de jeunes issus des quartiers prioritaires au Groupama Stadium via l’association 'Ma chance à moi' en juillet 2022. La liste des initiatives des équipes de L1 et L2 a rythmé toute la saison 2022-2023 avec plus de 2000 événements ponctuels organisé avec et par les clubs.

"La saison 2022-2023 a été l’occasion d’organiser, pour la cinquième fois, des journées de championnat dédiées à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, contre l’homophobie et au soutien du Bleuet de France, ainsi que les 2e éditions du Tournoi des Défenseurs de l’enfance et du Tournoi des Soignants, s’est encore enthousiasmé la LFP ce mercredi. Ces opérations représentent des moments clés de la saison, où tous les acteurs s’unissent pour porter un message fort à l’ensemble de leur écosystème."

Et la Ligue de conclure: "La LFP et les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, unis pour faire face aux enjeux de notre société, travaillent en équipe pour faire du football un acteur responsable. Parce qu’en dehors du terrain aussi, le football professionnel la-joue collectif!"