Ligue 1: la saison 2021-2022 est la plus prolifique depuis 40 ans

Depuis le coup d'envoi de cette saison, rare sont les matchs qui se terminent sans buts. Alors que 19 journées ont été disputées, la Ligue 1 a battu un record avec 531 buts inscrits, une première depuis près de 40 ans.

Du spectacle. Voilà comment résumer la saison de Ligue 1 en cours. Au delà de la qualité de jeu proposé par certaines équipes, c'est surtout le nombre de buts inscrits depuis le 6 août qui donne le vertige. D'après les statistiques d'Opta, en moyenne 2,82 buts ont été marqués par match en 2021-2022, soit 531 en 188 rencontres. C'est une première depuis la saison 1982-1983, où la moyenne de buts était de 2,87. La preuve que le spectacle est de retour sur le terrain, malgré les nombreux incidents recensés dans les tribunes.

Reims et Marseille champions du 0-0

Le spectacle est également au rendez-vous puisque peu de 0-0 ont été comptabilisés. Depuis le coup d'envoi, seuls huit matchs se sont terminés avec un score nul et vierge. C'est le total le plus faible depuis 1976-1977 (huit également). Parmi les équipes les plus impliquées, on retrouve Reims et Marseille, qui ont déjà ramené trois scores de 0-0 depuis août. Les Rémois ont tenu face à Nice, Lorient et Monaco, tandis que les hommes de Jorge Sampaoli sont restés muets face à Angers, le PSG et Metz. Les deux derniers 0-0 ont été lors de Lille-Lyon et PSG-Nice.

Un constat qui est à des années-lumière des dernières saisons, où la Ligue 1 était considérée comme le champion du 0-0. Entre 2009 et 2019, Opta revèle que 295 matchs du championnat français s'étaient terminés par un 0-0, le pire score du top 5 européen, devant la Serie A (286), la Liga (266), la Premier League (265) et la Bundesliga (182). Cette époque est désormais révolue puisque le spectacle assuré en Ligue 1 permet aux clubs français engagés en Coupe d'Europe de briller, avec nos six représentants qualifiés pour la phase à élimination directe en C1, C3 et C4. Champagne.