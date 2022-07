Ligue 1: le LOSC officialise son nouveau maillot, avec un clin d’œil historique

Lille a officiellement présenté le maillot que porteront les Dogues à domicile la saison prochaine. Une tunique inspirée du maillot 2011-2012 qui présente un tout nouveau sponsor.

Changement de design - et de sponsor - pour le LOSC. Le club nordiste a officialisé ce lundi le maillot domicile que porteront les Dogues la saison prochaine à la Décathlon Arena, le tout nouveau nom du stade Pierre-Mauroy.

>> Ligue 1: les dernières infos en direct

Avec du rouge, du blanc et du bleu, la tunique reprend les couleurs historiques du club et entend rendre hommage à celui utilisé lors de la saison 2011-2012. "De retour à la base d’une génération de champions, écrit le LOSC sur Twitter. Un design inspiré du maillot 2011-2012, modernisé et conçu sur mesure par les équipes de New Balance, autour d’un rouge intensément Lillois."

Un nouveau sponsor

Nouveauté non-négligeable de ce maillot domicile version 2022-2023: l'arrivée du sponsor Cazoo. L’entreprise spécialisée dans la voiture d’occasion, également présente sur le nouveau maillot de l’OM, fait son apparition sur le devant de cette tunique.

Après le départ de Jocelyn Gourvennec, remplacé par Paulo Fonseca il y a quelques jours, Lille entend débuter une nouvelle ère. Champions de France en 2021, les Dogues ont vécu une saison 2021-2022 plus délicate, ponctuée à la 10e place en Ligue 1.