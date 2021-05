Ligue 1: le LOSC sacré champion de France ce dimanche soir si...

Plusieurs cas de figure pourraient permettre au LOSC de décrocher le quatrième titre de champion de France de son histoire ce dimanche (21h), lors du multiplex de la 37e journée. Les joueurs de Christophe Galtier recevront Saint-Etienne, alors que le PSG accueillera Reims dans le même temps.

Dix ans après son dernier sacre en Ligue 1, le LOSC peut renouer avec le titre. Les Dogues reçoivent Saint-Etienne ce dimanche (21h) au stade Peirre Mauroy, pour une rencontre forcément particulière pour Christophe Galtier face à son ancienne équipe.

Dans le même temps, le PSG recevra Reims et l'AS Monaco accueillera Rennes. De son côté, l'OL se déplacera à Nîmes. Mais si quatre équipes peuvent encore mathématiquement prétendre au titre, la lutte s'annonce surtout féroce entre le LOSC et le PSG, avec trois points qui séparent les deux équipes en faveur du club nordiste, à deux journées du terme.

Le LOSC champion si...

- Une victoire du LOSC condamnerait de facto les derniers maigres espoirs de l'AS Monaco et de l'OL. Et un succès de Lille conjugué à une défaite ou un match nul du PSG offriraient un quatrième titre de champion de France à la capitale des Flandres après 1946, 1954 et 2011.

- Un nul de Lille et une défaite du PSG pourraient permettre aussi à l'équipe de Christophe Galtier d'être sacrée, à condition aussi que l'AS Monaco ne s'impose pas ce dimanche.

Il faudra attendre en cas de défaite

En cas de défaite lilloise dimanche soir, un revers dans le même temps du PSG ne leur assurerait pas non plus le titre, et il faudrait alors attendre dans tous les cas la 38e journée. Une défaite du LOSC pourrait aussi relancer l'AS Monaco à deux points en cas de succès monégasque, et de l'OL à trois points si les Gones s'imposent.

Christophe Galtier connaît l'importance de cette rencontre face à une équipe qu'il a entraînée entre 2009 et 2017. Une victoire du PSG face à Reims et une défaite de Mike Maignan et ses partenaires changeraient la donne, avec un nouveau leader avant la 38e journée. Dans ce scénario, le PSG passerait devant à la différence de buts.

Le classement de Ligue 1 après la 36e journée

1- Lille : 79 points (+40)

2- PSG : 76 points (+52)

3- Monaco : 74 points (+33)

4- OL : 73 points (+36)

(…)

37e journée (16 mai, 21h)

Lille – Saint-Etienne

PSG – Reims

Monaco – Rennes

Nîmes – OL

>> LILLE CHAMPION S’IL…

- gagne face à Saint-Etienne et le PSG ne gagne pas face à Reims

- fait match nul face à Saint-Etienne, le PSG perd face à Reims, Monaco ne gagne pas face à Rennes

38e journée (23 mai, 21h)

Angers – Lille

Brest – PSG

Lens – Monaco

OL – Nice