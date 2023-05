Ligue 1: le match de la 38e journée entre Auxerre et Lens diffusé à Bollaert

Le RC Lens a annoncé vendredi qu'il diffusera à Bollaert le match de la 38e journée de Ligue 1 entre l'AJ Auxerre et les Sang et Or. À leur retour de l'Yonne, les joueurs artésiens feront un détour par leur stade, afin de fêter la fin de saison avec leur public.

Systématiquement à guichets fermés quand Lens évolue à domicile, le stade Bollaert pourrait également l'être alors que son pensionnaire habituel joue... à l'extérieur. Le 3 juin prochain, le RC Lens diffusera dans son stade le dernier match de sa saison, que son équipe disputera sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps, à Auxerre. Cette rencontre pourrait sceller le retour des Sang et Or en phase de poules de Ligue des champions, s'ils parviennent à conserver la deuxième place, ou s'ils basculent à la troisième mais que l'AS Roma parvient parallèlement à accrocher le top 4 de Serie A (et remporter l'Europa League).

Match du titre rediffusé, arrivée des joueurs... le programme des réjouissances à Bollaert

Contre une somme de 5 à 20 euros, les supporters lensois pourront donc accéder au stade Bollaert pour la retransmission d'Auxerre-Lens, match de la 38e journée de Ligue 1, avant que les festivités ne démarrent et ce quel que soit le résultat. Le club a ensuite prévu de diffuser le match de l'unique titre artésien, obtenu en 1998 ; les Lensois avaient alors été sacrés à l'issue d'un... Auxerre-Lens.

La soirée se poursuivra par l'arrivée du car des joueurs du Racing, qui se dirigera directement vers Bollaert à son retour de l'Abbé-Deschamps. Là encore, qu'importe le score, l'effectif du RC Lens fêtera avec son public son excellente saison qui ramènera quoi qu'il arrive le club en Coupe d'Europe la saison prochaine.