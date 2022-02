Ligue 1: le PSG savoure sa revanche sur Lille après la claque de 2019

Le PSG s'est delécté de sa large victoire à Lille dimanche (1-5) deux ans après avoir subi le même affront dans le Nord.

Le PSG a savouré sa revanche sur Lille (1-5), dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue. Il y a deux ans, le 14 avril 2019, les Nordistes, alors entraînés par Christophe Galtier, avaient infligé une grosse claque aux joueurs de Thomas Tuchel (5-1). Le compte Twitter du Losc avait adressé un petit salut chambreur à celui du PSG. Près de deux ans plus tard, les Parisiens se sont vengés sur le même score.

"C’est un petit clin d’œil", confie Mbappé

"C’est important surtout qu’on a pris 5-1 il y a deux ans, rappelle Mbappé sur Amazon Prime Vidéo. C’est un petit clin d’œil. On continue à essayer de monter en puissance. Aujourd’hui, c’était bien plus complet, il y avait bien plus d’animation, de jeu, de personnalité. On a eu de la réussite au départ, ce qui nous a permis de bien se lancer. On est satisfait."

Paris s’est largement imposé en profitant notamment de deux grossières erreurs du gardien adverse Ivo Grbic sur les deux premiers buts de Danilo (10e) et Presnel Kimpembe (32e). Lionel Messi, Danilo une nouvelle fois et Kylian Mbappé ont alourdi le score.

"On a fait un super match, s’est réjoui Mauricio Pochettino à l’issue de la rencontre. J’ai vu beaucoup de choses positives, je suis content de la prestation collective et je tiens à féliciter les joueurs pour cette très belle partition dans un moment important."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions

La victoire rassure à neuf jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au real Madrid, le 15 février (21h, sur RMC Sport). Pochettino s’est notamment réjoui de la belle prestation de Lionel Messi. "Je n’ai jamais douté de lui, a-t-il assuré. C’est le meilleur joueur de la planète. Comme tout le monde, il a besoin d’un temps d’adaptation. Le côté humain c’est fondamental quand tu pars d’une équipe dans laquelle tu jouais depuis 20 ans. Il revient aussi d’un mois sans avoir joué à cause du Covid… Il avait besoin de temps pour récupérer physiquement. Ce soir, il a été incroyable, je suis ravi de son match. Il a marqué, ça aussi c’est important. Son talent est toujours là et j’espère que l’avenir s’écrira de la meilleure des manières."

Après 23 journées, Paris est largement leader du championnat de France avec 13 points d’avance sur son dauphin, Marseille. Lille reste à la onzième place à dix points du podium.