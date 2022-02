Ligue 1: les pistes de l'UNFP pour améliorer les relations joueurs-arbitres

Après un dernier week-end de Ligue 1 particulièrement agité sur le plan de l’arbitrage, l’UNFP a publié ce vendredi un communiqué où elle plaide pour un rapprochement entre les joueurs et les arbitres. Le syndicat des footballeurs propose également que les capitaines soient les seuls joueurs autorisés à parler avec les hommes en noir.

La Ligue 1 sort d’un week-end compliqué sur le plan de l’arbitrage, et, alors qu’une nouvelle journée de championnat se profile, l’UNFP se positionne sur le sujet. Ce vendredi, le syndicat des footballeurs a publié un communiqué où plusieurs pistes pour améliorer les relations entre les joueurs et les arbitres sont listées.

“Sans avoir eu à attendre les derniers soubresauts des relations, parfois difficiles et tendues voire tumultueuses, entre les arbitres et les joueurs, l’UNFP a toujours milité et travaillé à rapprocher, plutôt qu’à opposer, deux corporations qui participent, de concert, à la qualité du spectacle, à la beauté du jeu de football”, commence le syndicat dans ce communiqué, faisant notamment référence aux mots forts de Marco Verratti à l’issue du match entre Nantes et le PSG, samedi dernier.

"Il faut revenir à cette règle non-écrite"

En premier lieu, l’UNFP souhaite que seuls les capitaines soient autorisés à s’adresser à l’arbitre. “Il faut revenir à cette règle non-écrite”, plaide Sylvain Kastendeuch, coprésident de l’UNFP et membre du groupe de travail sur l’arbitrage au sein de la LFP. “A condition que les capitaines n’en pâtissent pas dans le feu de l’action”, précise l’ancien défenseur international français.

Le coprésident de l’UNFP propose également une solution concrète pour renforcer les liens entre joueurs et arbitres. “Comme les joueurs, nous demandons, et ce depuis qu’elles ont été supprimées, le retour des réunions d’avant-saison, qui permettaient aux arbitres, aux capitaines et aux entraîneurs de se rencontrer en dehors des temps de compétitions, d’échanger et ainsi de mieux se connaître”, ajoute Sylvain Kastendeuch

Le communiqué précise qu’une réunion a eu lieu “il y a quelques jours” entre l’UNFP et la Direction technique de l’arbitrage. “La DTA, comme l’UNFP, comme les joueurs est décidée à travailler dans ce sens. C’est une avancée notable pour le football français.” Reste à savoir si les premiers effets vont se faire ressentir ce week-end sur les pelouses de Ligue 1.