Ligue 1: Les statistiques très flatteuses du début de saison de l'OM qui laissent rêveuses...

De nouveau victorieux sur la pelouse d'Angers ce vendredi par 3-0, les Marseillais ont une fois de plus confirmé leur excellent début de saison et se placent provisoirement leader de Ligue 1, avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice ce samedi. Des performances sportives que confirment les statistiques, qui laissent espérer une très belle médaille en fin d'exercice.

Un total de points plein d'espoirs

Avec 23 points en 9 matchs de championnat, l'OM réalise son meilleur début de saison depuis... la saison 1990-91. Comme le souligne le compte Twitter de la Ligue 1, la dernière fois que l'OM avait réussi un tel départ, les Phocéens avaient finalement remporté le championnat.

Si l'on compare la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli et après neuf journées, l'OM était 5ème avec 15 points, 15 buts marqués et 15 buts encaissés. Alors est-il déjà trop tôt pour parler de lutte pour le titre avec le PSG ?

"Il est encore super tôt pour parler de rivaliser (avec le PSG)"

En zone mixte Valentin Rongier s'est voulu beaucoup plus prudent : "Il est encore super tôt pour parler de rivaliser (avec le PSG). Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne se "focus" que sur nous. Pour l'instant, on le fait très bien donc il faut continuer comme ça." Si offensivement l'OM rayonne offensivement, avec 19 buts inscrits contre 26 pour le PSG, la défense marseillaise fait elle aussi des merveilles.

La Ligue 1 note elle de son côté qu'avec seulement 5 buts encaissés en neuf journées de championnat, l'OM tient son deuxième total le plus faible derrière sa saison 1986-87, avec 4 buts encaissés à l'époque. Igor Tudor est devenu le 1er entraineur à perdre aucun de ses 9 premiers matchs sur le banc avec l'OM depuis Jean Fernandez en octobre 1992. Et symbole que cet OM fonctionne bien, 13 des 19 buts ont été inscrits par des recrus arrivées cet été.