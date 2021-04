Ligue 1: mauvaise opération pour l'OL, accroché par Lens et éjecté du podium

Incapable de battre le RC Lens (1-1) ce samedi, l'OL perd deux points de plus dans la course au titre. Pas passés loin de s'incliner à Bollaert, les Gones ne sont plus sur le podium.

Deux points lors des trois dernières journées de Ligue 1. Ce n'est pas en restant sur ce rythme que l'OL continuera d'être un acteur de la course au titre. Incapables de battre le RC Lens (1-1), ce samedi, les Gones sont désormais pointés à la quatrième place du classement, dépassés par une équipe de Monaco en pleine bourre qui vient de claquer huit buts en deux matchs sans en encaisser un seul. Les Gones se retrouvent aussi à cinq longueurs du nouveau leader lillois, tombeur du PSG (1-0) dans l'après-midi.

Clauss encore décisif

Le hashtag #ClaussEnEDF n’a pas fini d’inonder Twitter. Révélation de la saison de Ligue 1, après un parcours pour le moins atypique qui l’a vu passer par la CFA 2 et la D6 allemande, Jonathan Clauss a encore régalé les supporters lensois, convaincus qu’il mériterait d’être appelé chez les Bleus. C’est lui qui a ouvert le score pour les Sang et Or. Joliment trouvé par Gaël Kakuta, l’Alsacien est venu glisser le ballon entre les jambes d’Anthony Lopes après l’heure de jeu (65e). Son troisième but de la saison.

Et un coup dur pour les Gones, qui avaient peu à peu élevé leur niveau de jeu après une première période globalement équilibrée. Jean-Louis Leca a notamment été décisif devant Tino Kadewere (63e) et sur une tentative de Memphis Depay (64e).

Un but refusé par le VAR

Anthony Lopes, lui, a été chercher le ballon au fond de ses filets une première fois en première période, impuissant sur un missile de Cheick Doucouré (34e). Mais le portier portugais, fautif au départ de l’action avec une passe interceptée par Kakuta, a été sauvé par le VAR. Le ballon ayant été touché du bras par Florian Sotoca, l’arbitre a logiquement annulé le but.

Pas de quoi décourager les locaux, qui auraient pu bénéficier d’un penalty en début de match sur un contact dans la surface lyonnaise entre Seko Fofana et Lucas Paqueta (26e). Pas loin de précipiter la chute de son équipe sur cette action, le Brésilien s’est rattrapé en fin de match.

Paqueta sauve un point

Sur un tir contré, il a vu le ballon lui revenir dans les pieds et ne s’est pas posé de question : sa frappe en déséquilibre a surpris Leca (81e). En supériorité numérique après l’exclusion d’Islam Slimani, pour un tacle dangereux sur Doucouré (90e), les Lensois n’ont pas eu les ressources physiques pour aller chercher la victoire. Ils se contenteront toutefois de ce point qui leur permet de se rapprocher encore un peu plus de l’Europe. Solidement installés à la cinquième place, ils comptent provisoirement quatre longueurs d'avance sur l'OM, qui accueillera Dijon dimanche (21h).

Dubois est sorti sur blessure

Visiblement touché aux adducteurs, Léo Dubois n'a pas pu aller au bout de la rencontre. L'international français a été contraint de céder sa place dès la 59e minute de jeu. Rudi Garcia l'a remplacé par Mattia De Sciglio.