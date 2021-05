Ligue 1: Angers dévoile un nouveau logo, "Notre Diamant"

Le SCO Angers a dévoilé mercredi soir son nouveau logo, qui prend la forme d’un diamant. Les groupes de supporters sont intervenus pour aider à façonner cet emblème.

À l'heure d'accueillir un nouveau coach, Angers se réinvente. Le club centenaire utilisera un nouveau logo à partir de la saison prochaine, qui remplacera le blason en place depuis dix ans. Après Reims, Nantes et Bordeaux, le SCO profite de la fin de saison pour dévoiler son nouveau logo. Le club angevin a affiché mercredi soir sur son compte Twitter son prochain visuel.

Un clin d'oeil à la royauté

Pensé à l’occasion des cent ans du SCO en 2019, le logo reprend tous les symboles de la ville et du club, à savoir les habituelles rayures noires et blanches, la fleur de lys et le diamant qui dessine les contours de ce logo, à la place du blason historique.

Dans une vidéo explicative, il est indiqué que les groupes de supporters sont intervenus, en collaboration avec le club, pour élaborer ce nouveau design. Les détails y sont également explicités: la fleur de lys représente la royauté et les bandes verticales symbolisent une arche de château fort.

"Notre symbole inamovible"

"Ce diamant, que l’on polit depuis des générations et qui, de main en main, a façonné ses aspérités, a su résister à l’épreuve du temps et s’imposer comme notre symbole inamovible, écrit le club. Symbole sur lequel nous admirons notre passé, reposons notre confiance et bâtissons notre avenir".

Douzième de Ligue 1 avant la dernière journée du championnat, prévue ce dimanche, le SCO va avoir un rôle très important à jouer. En cas de victoire ou de match nul face au leader lillois, il peut offrir le titre de champion de France au Paris Saint-Germain. Voire à l’AS Monaco, dans un scénario complétement fou.