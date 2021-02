Ligue 1: Monaco chambre le PSG et offre ses conseils au Barça

Deux fois vainqueur face au PSG cette saison en Ligue 1, Monaco propose ses conseils au FC Barcelone, terrassé par les Parisiens en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-4), mardi.

Monaco a réalisé une performance très rare depuis l'arrivée des investisseurs qataris au PSG en 2011. L'ASM a infligé deux défaites à Paris dans la même saison, une performance seulement réalisée par Nancy en 2011-2012. Vainqueurs 3-2 à l'aller en Principauté après avoir été menés 0-2, les hommes de Niko Kovac se sont imposés au Parc des Princes (0-2), dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Le club de La Principauté s'est donc permis de chambrer sur les réseaux sociaux en proposant, sur son compte Twitter espagnol, des conseils au FC Barcelone pour battre Paris. Les Catalans ont sombré à domicile face aux Parisiens (1-4) mardi dernier en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Ils tenteront l'impossible le 10 mars prochain au Parc des Princes (21h, sur RMC Sport) lors du match retour. "Nous avons battu le PSG à l'aller et au retour, s'emballe l'ASM. Barcelone, si vous avez besoon d'un conseil, nous vous l'envoyons en message privé."

A l'issue de la rencontre, les principaux acteurs s'étaient montrés plus mesurés à l'égard de leur victime prestigieuse. "Nous savions que le PSG aurait la possession, nous pouvions placer des contre-attaques, a expliqué Niko Kovac. Nous avons joué 95 minutes en équipe, défendant avec passion, je pense que nous méritons la victoire. J'ai vu le match contre Barcelone, mais si je compare, nous avons très bien défendu aujourd'hui, c'était dur pour le PSG de briser nos lignes, nous avons très bien coulissé. Félicitations à mes joueurs. Le titre? Non, l'objectif n'a pas changé, c'est normal que vous posiez cette question, mais je répète que si nous progressons, si nous sommes contents de nos performances, nous ne sommes pas au niveau de Lille, Lyon et du PSG. Notre objectif est de distancer le 5e et le 6e. Si à quelques matches de la fin nous sommes toujours bien placés, OK, je reparlerai peut-être du titre."

Monaco n'est pas la seule équipe à posséder la recette pour battre Paris cette saison. Le PSG s'est déjà incliné six fois en championnat de France, un record pour l'ère QSI. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, en grande difficulté face à son ancien club après avoir flambé contre le Barça, ont aussi perdu contre Lens, Marseille, Lyon et Lorient. Après 28 journées, le PSG, triple champion de France en titre, pointe à la troisième place à quatre points de Lille, leader.