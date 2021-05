Ligue 1: Monaco file en Ligue des champions, l'OL se contente de la Ligue Europa avec l'OM

L'AS Monaco n'est pas parvenu à s'imposer contre le RC Lens mais profite de la défaite de l'OL contre Nice pour décrocher sa qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L’AS Monaco a reçu un joli cadeau de la part de l’OGC Nice, une attention inhabituelle entre les deux clubs azuréens. Incapables de s’imposer contre le RC Lens (0-0), les Monégasques ont pris un seul petit point qui aurait pu leur coûter leur troisième place et leur qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais les Niçois, en battant l’Olympique Lyonnais (2-3) dans le même temps, ont fait les affaires de l’ASM.

L’OL pensait pourtant avoir fait le plus dur, et plutôt deux fois qu’une. Après seulement un quart d’heure de jeu, Karl Toko Ekambi a ouvert le score sur un corner joué en deux temps. L’égalisation de Kasper Dolberg aurait pu compliquer les choses mais les Lyonnais ont remis ça, de nouveau grâce à Toko Ekambi. Par deux fois, Memphis Depay était à la passe, comme pour soigner ses adieux dans ce qui était son dernier match avec le maillot de l’OL.

Mais les Niçois, même s’ils ne jouent rien dans le milieu de tableau, n’ont pas abdiqué. Le but refusé d’Aouar pour hors-jeu a d’abord laissé les joueurs d’Adrian Ursea dans le match, qui ont renversé la rencontre en début de deuxième période. Hassane Kamara d’une énorme frappe puis William Saliba de la tête ont permis à l’OGC Nice d’égaliser puis de prendre l’avantage pour sortir l’OL du podium de Ligue 1.

Les Lensois terminent sans Coupe d'Europe

Monaco, même sans marquer, la faute en partie à un Ben Yedder maladroit en première période, a donc conservé sa troisième place et se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Les Lensois, avec ce match nul contre les joueurs de Niko Kovac, font toutefois la mauvaise affaire de la soirée dans la course européenne.

Les Sang et Or terminent en effet 7e de Ligue 1 et manquent une qualification européenne. L’Olympique de Marseille, en faisant match nul à Metz (1-1), a conforté sa 5e place quasiment déjà assurée depuis une semaine. Comme l’OL, les Marseillais joueront la Ligue Europa la saison prochaine.

Le Stade Rennais, en s’imposant contre Nîmes (2-0), prend de son côté le dernier siège européen, qualificatif pour la Ligue Europa Conférence. Ce dimanche soir, un club nordiste fête un titre historique alors que son voisin termine une fantastique saison sans récompense européenne.