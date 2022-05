Ligue 1: Mouscron accuse le LOSC d'être responsable de sa situation économique, le club lillois réagit

Dans un communiqué, le LOSC a fermement répondu aux accusations du Royal Excel Mouscron. Le club belge a accusé Lille d'être responsable de sa situation économique.

La situation est tendue entre Mouscron et Lille. Les deux clubs, qui ont comme point commun d'appartenir et d'avoir appartenu à Gérard Lopez, se renvoient des hostilités ces derniers jours. Le 3 mai dernier, le club belge, qui connaît de grosses difficultés financières, a publié un communiqué dans lequel il confirmait que les salaires des mois de mars et avril avaient été versés "afin de garantir la continuité du fonctionnement du club jusqu’à la décision du Centre belge d’arbitrage dans le secteur sportif attendue pour le 10 mai prochain."

Le Royal Excel Mouscron a également accusé le club nordiste d'être responsable de la situation dans lequel il se trouve. "Gravement fragilisé par la crise sanitaire et la rupture décidée de façon unilatérale par le LOSC en fin de saison 2020-21 de leur convention de partenariat, la survie du club dépend de sa reprise par un candidat sérieux présentant les garanties, y compris sur le plan financier, adéquates et permettant de pallier, notamment, la défaillance du LOSC."

Lille nie toute responsabilité

Face à cette attaque, le LOSC a répondu via un communiqué publié vendredi. "De manière récurrente et à nouveau ce mardi 3 mai, le Royal Excel Mouscron pointe – par voie de communiqué de presse de son conseil d’administration – une prétendue responsabilité du LOSC dans sa situation économique et sportive actuelle en invoquant le non-respect d’une convention de partenariat signée entre les deux clubs en juillet 2020."

Lille précise que "la convention qui unissait le LOSC au Royal Excel Mouscron prévoyait une clause permettant à l’une et l’autre des parties la possibilité de décider à la fin de chaque saison sportive de ne pas renouveler le partenariat." Les champions de France estiment être une "victime de cette situation dont seule la justice pourra déterminer les vrais responsables" et regrettent "la situation dans laquelle se trouve le Royal Excel Mouscron", sachant qu'ils entendent faire savoir qu’ils ne sont en rien responsables "de ses défaillances économiques et sportives."