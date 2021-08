Ligue 1: Nice commence l'ère Galtier par un nul, Clermont surprend Bordeaux

L'OGC Nice, pour la première de Christophe Galtier, a été neutralisé par le Stade de Reims, ce dimanche lors du multiplex de la première journée de Ligue 1. Trois autres matchs étaient au programme, dont Bordeaux-Clermont qui a abouti à la victoire méritée du promu.

Le premier multiplex de la saison 2021-2022 de Ligue 1, disputé ce dimanche, n'avait donné lieu à aucun but à la mi-temps sur tous les terrains. Au final, six buts ont été inscrits dans les quatre matchs au programme. Aucune équipe ne s'est imposée à domicile.

Nice - Reims (0-0)

Pour son premier match officiel avec l'OGC Nice, Christophe Galtier a concédé le nul 0-0 face au Stade de Reims. Son équipe a clairement dominé les débats, mais a été incapable de trouver la faille (2/11 tirs cadrés). Peut-être l'équipe a-t-elle manqué d'expérience: au milieu et en attaque, le joueur le plus expérimenté était la recrue néerlandaise Pablo Rosario (24 ans). Comme ce dernier, d'autres joueurs ont fait leurs débuts avec les Aiglons: Justin Kluviert, Lucas Da Cunha, Melvin Bard et Mario Lemina. Encore un peu court par rapport à son retour de vacances post-Euro avec le Danemark, Kasper Dolberg est entré à la pause.

Bordeaux - Clermont (0-2)

Pour sa première en Ligue 1, le Clermont Foot 63 a fait sensation en s'imposant 2-0 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Au vu de leur prestation, la victoire est méritée. Tout s'est décanté dans les dernières minutes, d'abord avec un but de renard de Mohamed Bayo (82e) et un contre éclair conclu par Jodel Dossou (90e+2). C'est donc un premier coup dur pour Vladimir Petkovic, le nouvel entraîneur suisse du club aquitain.

Saint-Étienne - Lorient (1-1)

Les Verts ont sauvé le nul 1-1 face aux Merlus. Les hommes de Claude Puel avaient concédé l'ouverture du score, signée Vincent Le Goff à la 52e minute d'une frappe qui a franchi la ligne pour quelques centimètres. Mais Wahbi Khazri a égalisé à la 70e, après avoir obtenu lui-même un penalty dans un duel avec Julien Laporte.

Strasbourg - Angers (0-2)

Ismaël Traoré (57e) et Stéphane Bahoken (81e) ont inscrit les deux buts de la victoire angevine à Strasbourg. Gérald Baticle a donc réussi sa première à la tête du SCO, à l'inverse de Julien Stéphan. Pour le public de la Meineau, le meilleur moment de la rencontre a été l'entrée (ou plutôt le retour) de Kévin Gameiro à la 61e minute.