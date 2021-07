Nice: ravi de l'accueil des supporters, Galtier veut aussi du soutien "quand ça va tanguer"

Nice a fait match nul face à l'AC Milan ce samedi (1-1) en match de préparation. Christophe Galtier, nouvel entraîneur niçois, a reçu une ovation avant la rencontre. Il espère le même soutien quand les moments seront plus difficiles.

Christophe Galtier a reçu une belle ovation de la part des supporters de Nice ce samedi, lors du match de préparation face à l'AC Milan (1-1). Nouvel entraîneur des Aiglons après un départ un peu houleux de Lille sur un titre de champion de France, l'ancien coach de Saint-Etienne était ravi de l'accueil.

"L'accueil? Très chaleureux. J'avais l'habitude d'avoir un autre accueil, et c'est normal. Quelques fois, j'ai eu des accueils très animés, sans jamais aller dans la violence. J'ai rencontré rapidement quelques responsables de groupes de supporters. Je sais la ferveur qu'il y a derrière ce club, se réjouit-il. On est dans le sud, c'est chaud. Je sais qu'il attende de nous de voir une équipe de caractère, jamais résignée. Je sais que je peux attendre d'eux le soutien permanent pour encourager notre équipe. Sur un plan personnel, j'ai énormément apprécié. Mais les joueurs, ce sont eux les plus importants, j'espère qu'il y aura de beaux moments de communion. J'apprécie avec beaucoup de retenue."

"Il ne faut pas que l'attente soit sur moi"

Arrivé en tant que champion de France, Christophe Galtier a aussi un peu de pression. Le technicien reste pourtant prudent et adresse un message aux supporters: "Le plus important, c'est l'équipe et les joueurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'attente, je croise beaucoup de personnes qui m'encouragent. J'ai beaucoup d'encouragements mais il faudra aussi beaucoup de soutien quand ça va un peu tanguer, parce que dans une saison, ça tangue tout le temps."

"Il y a une grande attente mais il ne faut pas qu'elle soit sur moi, elle sera sur l'équipe, ajoute l'entraîneur. J'aurai évidemment ma part de responsabilité. Je dis souvent que les victoires appartiennent aux joueurs et quand il y a des défaites, il y a une remise en question chez moi. Mais je demanderai du soutien et des encouragements pour les joueurs, ce sont eux qui en ont besoin. Je sais que ce sera le cas. On va faire en sorte d'avoir un effectif compétitif et avec du caractère, car il faut du caractère à Nice."