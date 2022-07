Nice: Fournier va partir la semaine prochaine, Iain Moody arrive pour le remplacer

Julien Fournier va quitter ses fonctions de Directeur du football à l’OGC Nice dès la semaine prochaine, selon nos informations. Le Britannique Iain Moody va rejoindre le club azuréen en qualité de consultant externe en plein coeur du mercato estival.

Le départ de Julien Fournier de l'OGC Nice était attendu et n'a rien d'une surprise. Le timing est un peu plus étonnant. L'actuel Directeur du football des Aiglons va s'en aller pendant l'été. Selon les informations de RMC Sport, ce départ va même se concérétiser plus tôt que prévu, dès la semaine prochaine.

A sa place, le club azuréen va faire venir Iain Moody. Contrairement au Français, le futur dirigeant britannique va débarquer en tant que "consultant externe".

Pas de mercato pour Fournier

En marge du retour de Lucien Favre, la semaine passée, le président Jean-Pierre Rivère assurait pourtant à RMC Sport que Julien Fournier bouclerait le mercato estival avant de tirer sa révérence.

"Julien va nous accompagner pendant le mercato, bien évidemment. Ce sont des choses qui sont claires. J'ai beaucoup de respect pour Julien et si le club est là aujourd'hui, c'en est un artisan majeur, avait alors lancé le président niçois sur RMC. On a pu avoir des divergences de vue sur la stratégie durant les trois dernières années mais rien n’enlèvera l’amitié que j’ai pour Julien ni le parcours que l’on a fait ensemble. Son avenir, il verra ce qu'il en fait."

Moody, un expert du foot britannique

Julien Fournier bientôt parti, Iain Moody va plus ou moins prendre place dans l'organigramme de l'OGC Nice. Ancien dirigeant pendant six ans à Watford (2005-2011), le Britannique a occupé les fonctions de responsable du recrutement à Cardiff pendant deux ans (2011-2013) puis celles de directeur sportif à Crystal Palace pendant onze mois entre octobre 2013 et août 2014.

De par ses réseaux dans le football anglais, Iain Moody constitue un renfort de poids pour l'OGC Nice et le projet d'Ineos. Après le départ de Julien Fournier, cela confirme aussi la reprise en mains du club azuréen par ses propritéaires avec la nomination d'un Britannique pour collaborer avec le président Jean-Pierre Rivère.