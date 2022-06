Nice: Rivère confirme le départ de Fournier après le mercato

Jean-Pierre Rivère est revenu ce lundi sur le futur départ de Julien Fournier de Nice lors de son passage sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme. Le président des Aiglons a confirmé que le directeur du football partirait après le mercato estival et qu'il n'y avait pas de tensions au sein du club azuréen.

Christophe Galtier sur le point de signer au PSG et Lucien Favre de retour. En apparence, Julien Fournier semblait sortir gagnant de l'intersaison à Nice. Pourtant, Jean-Pierre Rivère a annoncé à demi-mot le départ du directeur du football en marge de la présentation du nouvel entraîneur des Aiglons. Invité de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, le président azuréen a expliqué sa phrase sur "l'avenir peut-être ailleurs" de Julien Fournier tout en rappelant qu'il travaillerait sur le recrutement estival.

"Julien va nous accompagner pendant le mercato, bien évidemment. Ce sont des choses qui sont claires. J'ai beaucoup de respect pour Julien et si le club est là aujourd'hui, c'en est un artisan majeur, a lancé le dirigeant niçois sur RMC. On a pu avoir des divergences de vue sur la stratégie durant les trois dernières années mais rien n’enlèvera l’amitié que j’ai pour Julien ni le parcours que l’on a fait ensemble. Son avenir, il verra ce qu'il en fait."

Plus aucune tension à Nice autour de Fournier

Longtemps en course pour finir sur le podium de Ligue 1 et se qualifier pour la Ligue des champions, Nice a finalement échoué à la cinquième place du classement. Lors d'un entretien auprès du journal L'Equipe, Julien Fournier a ensuite réglé ses comptes avec Christophe Galtier. Malgré le départ du technicien, probablement vers le PSG, le directeur du football s'en va. Mais l'esprit apaisé et une fois le mercato estival bouclé si l'on se fie aux déclarations de Jean-Pierre Rivère dans l'émission Rothen s'enflamme.

"Il ne sera pas tout seul sur le recrutement, on travaillera de façon collégiale. Julien évidemment fera partie de ce collège. On a élargi les choses dans un process que l’on est en train de mettre en place avec Ineos, a encore expliqué le président de l'OGC Nice. Il a pu y avoir de tensions autour de Julien Fournier mais les tensions s’apaisent et aujourd’hui il n'y a plus de tensions. Julien n’a pas de tensions particulières avec qui que ce soit."

Et de conclure sur le départ de Julien Fournier: "C’est le choix et la vie des hommes. Les projets se montent avec certains. Et puis il faut aussi que chacun veuille continuer l'aventure."