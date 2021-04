Ligue 1: pourquoi Lens sera l'arbitre de la course au titre

Au cours des quatre dernières journées, le RC Lens jouera contre le PSG, Lille et Monaco, se posant comme l’arbitre de la lutte finale pour le titre de champion de France.

Sacré programme pour le RC Lens d’ici à la fin de saison. Lors des deux prochaines semaines, les Nordistes se déplaceront au Parc des Princes pour défier le Paris-Saint-Germain puis recevront Lille pour le premier derby à Bollaert entre les deux équipes depuis 2014, avant que les Sang et Or ne descendent en Ligue 2.

Le plat ultra copieux des Lensois ne sera toutefois pas terminé après ça, puisqu’ils recevront aussi Monaco lors de la dernière journée, afin de jouer à plein leur rôle d’arbitre dans la course au titre. Actuel cinquième de Ligue 1, le RC Lens est en quête d’une qualification européenne et sera forcément un gros morceau pour les trois candidats au titre de champion.

Une qualification européenne à mériter

Marseille et Rennes, qui ne comptent qu’un et deux points de retard respectivement sur Lens, pourront peut-être profiter de ce calendrier monstrueux qui attend les joueurs de Franck Haise. Mais les Bretons n’auront pas non plus un boulevard puisqu’ils doivent eux aussi affronter Paris et Monaco lors des dernières journées.

Le calendrier de Ligue 1 © RMC Sport

Lens, au milieu de ces trois matchs face au trio de tête, jouera également contre Bordeaux dans un match qui pourrait valoir cher pour le maintien des Bordelais. En clair, Lens, en plus de jouer sa propre qualification européenne pour la saison prochaine, pourrait être à l’origine de grands chamboulements au classement.