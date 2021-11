Ligue 1: réduction à 16 clubs, All Star Game... les propositions faites par Canal +

Maxime Saada était auditionné jeudi matin à l’Assemblée nationale par la mission parlementaire "Droits télé et modèle économique sportif". Une séance au cours de laquelle le président du directoire de Canal + a détaillé les propositions faites à la LFP pour donner un nouveau souffle à la Ligue 1.

Lors de son audition, qui aura duré près d’une heure et demie jeudi matin à l’Assemblée nationale, Maxime Saada aura balayé de nombreux sujets. Si ont notamment été évoqués les appels d’offres des droits télé de la Ligue 1 de mai 2018, mais aussi l’arrivée d’Amazon sur le marché et des GAFA, le président du directoire de Canal + a également détaillé les propositions faites aux présidents du championnat au printemps dernier, avant que ne débute la négociation de gré à gré des droits TV abandonnés par Mediapro.

Des propositions visant à "renforcer la valeur du Championnat", dont l’élément phare "été la réduction du nombre de clubs (en L1)". "Je militais même pour une réduction à 16 clubs", a assuré Saada, une position qui avait déjà été assumée publiquement par l’intéressé dans l’After Foot sur RMC, en juin dernier.

Créneaux horaires, accès renforcés aux clubs, micros pour les arbitres…

"Il y a un certain nombre d'autres suggestions qu'on a faites: ne pas positionner des créneaux à 13 heures, démarrer la saison plus tard, éviter de programmer des affiches clés juste avant ou juste après la Ligue des champions, rendre les membres clés des équipes disponibles pour des interviews, le renforcement de documentaires et avoir un accès renforcé aux clubs, aux archives", a-t-il poursuivi face à la mission parlementaire "Droits télé et modèle économique sportif" menée par les députés Cédric Roussel (LREM) et Regis Juanico (Génération.s).

Avant de révéler avoir milité pour "équiper les vestiaires de caméras", "capter les réactions post-match à chaud dans le vestiaire", et poser "des micros sur les arbitres", une innovation actuellement réclamée avec insistance par les acteurs du football. Saada a enfin mentionné "la mise en place d'un All-Star Game" ainsi que "la création d'une journée L1-D1 avec deux matches qui se suivent pour favoriser l'exposition du football féminin".