Ligue 1: trois supporters de l'OM condamnés pour avoir insulté Turpin par mail

Trois internautes ont été condamnés à des amendes après avoir insulté par mail l’arbitre Clément Turpin, pour un carton rouge donné à Pape Gueye lors d’un Rennes-OM en décembre 2020.

Deux ans après les faits, les supporters de l’OM sont rattrapés par la justice. En décembre 2020, Pape Gueye était exclu par Clément Turpin lors d’un déplacement à Rennes (1-2). La décision de l’arbitre, critiquée, a finalement coûté une condamnation à trois jeunes âgés de 20 à 25 ans, qui l’ont insulté par mail.

La mère de Turpin aussi insultée

Comme le rapporte Le Bien Public, 17 personnes ont été identifiées pour des faits similaires après la rencontre. Seul les trois hommes ayant refusé de plaider coupables ont été sanctionnés.

Une amende de 1500 euros avec sursis leur a été imposée, ainsi que 250 euros à verser à l’arbitre au titre du préjudice moral, 1 euro symbolique au syndicat des arbitres, 200 euros pour compensation des frais de justice de Turpin et 200 euros pour leurs frais de justice. Le quotidien local indique que la mère de l’officiel a également reçu des insultes.

En première période, le milieu de terrain de l’OM avait reçu deux cartons jaunes: un premier pour avoir retenu Camavinga et un second pour un coup de coude sur Niang, quelques minutes après avoir marqué. L’OM avait fait appel de cette sanction, sans obtenir gain de cause.

"Gueye ne sait pas Niang est là", protestait Villas-Boas

"C’est peut-être le tournant du match, un peu discutable, avait protesté Villas-Boas, l’entraîneur marseillais de l’époque. Gueye ne sait pas que Niang est là, il protège bien le ballon. Quand il tombe, il le touche. (…) On a demandé à l'arbitre de regarder le VAR. Il n’a pas été très intéressé. (…) C'est un arbitre FIFA, je ne suis pas bien content avec l’arbitrage."