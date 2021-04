Ligue 1: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder PSG-Saint Etienne

Le PSG accueille Saint-Etienne ce dimanche lors de la 33e journée de Ligue 1. Après le nul de Lille contre Montpellier, le club francilien peut se rapprocher de la tête du classement en cas de victoire face aux Verts. Une rencontre programmée ce dimanche à 13h et diffusée en direct sur Canal + Sport.

Battu par le Bayern Munich (0-1) mais qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions, le PSG doit rapidement se remettre de ses émotions. Ce dimanche, l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino reçoit Saint-Etienne lors de la 33e journée de ligue 1. Les Franciliens doivent l'emporter pour rester au contact de Lille dans la course au titre.

Profitant du faux-pas des Nordistes contre Montpellier (1-1), Paris peut revenir à un point du LOSC et de la première place du classement. Pour cela il faudra venir à bout des Verts de Claude Puel, toujours à la lutte pour sécuriser leur maintien dans l'élite. Une affiche à suivre à un horaire inhabituel pour le PSG, puisque la rencontre est prévue à 13h et en direct sur Canal + Sport.

>> PSG-ASSE c'est à suivre en direct radio sur l'antenne de RMC



En plus de Stéphanois bien décidés à faire aussi bien que lors du match aller en janvier dernier (1-1) pour la première de Pochettino sur le banc parisien, le PSG devra faire sans plusieurs de ses cadres. En plus des suspensions de Neymar, Leandro Paredes et Idrissa Gueye, le club francilien sera aussi privé de Keylor Navas. Le gardien costaricien est laissé en soins en raison de douleurs à l'épaule. Touché au mollet contre le Bayern, Abdou Diallo ne reprendra pas avant la semaine prochaine. Idem pour le défenseur brésilien Marquinhos.

Du côté des bonnes nouvelles, Mauro Icardi ainsi ques les Italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi peuvent prétendre à une place dans le groupe et pourraient retrouver les terrains. Quelle que soit l'équipe alignée par Mauricio Pochettino face aux Verts, la priorité des Parisiens reste la victoire et trois points décisifs pour le sprint final.

"On ne peut pas s'arrêter pour célébrer la qualification face à Munich, la compétition reprend déjà, a souligné l'entraîneur argentin à la veille de défier Saint-Etienne. On a un match très important dimanche pour réduire l'écart avec Lille. Ce sont trois points très importants pour nous."

L'objectif est clair pour le PSG ce dimanche: gagner et fondre sur les Dogues. Le suspense est total en tête du championnat.

Le programme TV du jour en Ligue 1

PSG-Saint Etienne dès 13h sur Canal + Sport

Nîmes-Strasbourg lors du Multiplex Ligue 1 dès 15h sur Canal + Sport

Reims-Metz lors du Multiplex Ligue 1 dès 15h sur Canal + Sport

Dijon-Nice lors du Multiplex Ligue 1 dès 15h sur Canal + Sport

Brest-Lens lors du Multiplex Ligue 1 dès 15h sur Canal + Sport

Bordeaux-Monaco dès 17h05 sur Canal + Sport

Nantes-Lyon dès 21h sur Canal +.