Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Bordeaux-OM

L'OM se déplace ce dimanche à Bordeaux en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Après six matchs sans victoire en championnat, les partenaires de Florian Thauvin espèrent se rapprocher des places européennes et mettre fin à 43 ans de disette en Gironde lors d'un duel diffusé en direct sur Canal + à 21h.

Et si c'était la bonne année pour mettre fin à 43 ans d'une attente interminable ? Incapable de l'emporter sur le terrain de Bordeaux depuis octobre 1977 en championnat, l'OM pourrait profiter du huis clos imposé en marge de l'épidémie de coronavirus pour briser la malédiction ce dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1.

La rivalité devenue historique entre les Girondins et le club phocéen est à suivre à la télévision sur Canal + dès 21h. Pour la version radio, RMC sera en live depuis le stade du Matmut Atlantique et le site de RMC Sport se chargera du direct commenté.

Un match crucial pour l'Europe?

En mal de points, l'OM tentera de retrouver la victoire après six contre-performances en championnat. Toujours dirigé par l'intérimaire Nasser Larguet, et en attendant une éventuelle arrivée de Jorge Sampaoli, Marseille visera la victoire.

Dixième du classement avec 33 unités, avec deux matchs en moins, les Phocéens accusent déjà 19 longueurs de retard sur le podium et l'espoir de disputer la prochaine Ligue des champions semble vain. Mais la course à la Ligue Europa reste plus que jamais d'actualité pour les partenaires de Dario Benedetto et Florian Thauvin.

Malgré un effectif décimé et privé de Dimitri Payet (suspendu), Alvaro Gonzalez ou encore Duje Caleta-Car (blessés), les Phocéens ne manquent pas d'ambition. Une victoire contre Bordeaux et lors des deux matchs en retard contre Rennes et Nice et le Top 5 du classement sera à portée.

"Avec les deux matchs en retard, si on n’hypothèque pas ces six points, je dirais qu’on peut se rapprocher des cinq premiers, a rappelé Nasser Larguet en conférence de presse. Être en tête ce n’est pas possible, il faut être logique, mais se rapprocher du Top 5 c’est tout à fait faisable avec ce groupe-là." Mais d'abord, il faudra gagner contre le Bordeaux d'un certain Hatem Ben Arfa.