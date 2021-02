OM: Caleta-Car forfait à Bordeaux

En plus de Dimitri Payet, Arkadiusz Milik et Alvaro Gonzalez, l'OM devra se passer de Duje Caleta-Car pour le déplacement à Bordeaux, dimanche (21h, 25e journée de Ligue 1).

L'OM sera encore privé de son habituelle charnière centrale pour le déplacement à Bordeaux, dimanche (21h, 25e journée de Ligue 1). Comme annoncé par RMC Sport jeudi, Duje Caleta-Car sera bien forfait pour le match en Gironde, où les Marseillais n'ont plus gagné depuis plus de 43 ans (le 1er octobre 1977) en championnat. L'international croate (10 sélections) a été préservé à Auxerre mercredi lors du 32e de finale de la Coupe de France (0-2) en raison d'une gêne musculaire ressentie en début de semaine.

Il manquera un deuxième match consécutif. Son absence s'ajoute à celle de son partenaire en défense centrale, Alvaro Gonzalez, touché face au PSG la semaine dernière. Boubacar Kamara et Leonardo Balerdi pourraient de nouveau être associés dans l'axe, comme face à l'AJA.

Nasser Larguet devra se passer de deux autres tauliers dimanche. Dimitri Payet sera absent puisque la commission de discipline de la LFP lui a infligé deux matchs de suspension suite à son carton rouge écopé face au PSG. L'attaquant Arkadiusz Milik soigne toujours sa cuisse et ratera un troisième match de suite avec sa nouvelle équipe, qu'il a rejointe cet hiver en provenance de Naples. Mais le Polonais n'est pas loin d'un retour.

Le grand retour d'Amavi

Jordan Amavi a fêté le sien, ce vendredi matin. Et c'est un petit évènement. Le latéral gauche a participé à la séance collective du jour et se rapproche de la reprise de la compétition. Il sera trop court pour le match contre Bordeaux. L'ancien Niçois n'a plus joué depuis le 16 décembre 2020 à Rennes (2-1) en raison d'une blessure à un mollet.

Mercredi à Auxerre, Marseille a mis fin à une série de sept matchs sans victoires toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les Phocéens restent sur six matchs sans victoire et pointent à la 9e place à 18 points du podium, mais avec deux matchs en retard.