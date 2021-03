Ligue 1: sur quelle chaîne regarder OL-PSG

Lyon reçoit Paris ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Respectivement deuxièmes et troisièmes, les Parisiens et Lyonnais voudront l’emporter pour rester au contact de Lille. Un duel à vivre à 21h sur Canal + et en direct à la radio sur RMC.

Malheur au vaincu. La réception du PSG par l’OL ce dimanche soir (21h) promet un joli spectacle aux passionnés de la Ligue 1. Premiers poursuivants du LOSC au classement, Parisiens et Gones jouent gros lors de cette affiche de la 30e journée. Plus tôt dans l’après-midi, Lille peut porter à six points son avance sur le duo PSG-OL en cas de victoire contre Nîmes (17h05).

Ce choc entre les protégés de Rudi Garcia et ceux de Mauricio Pochettino sent donc la poudre. Battus à l’aller (0-1), les Franciliens voudront prendre leur revanche lors d’un duel à suivre en direct télévisé sur Canal + à partir de 21h. Sinon, rendez-vous sur le site de RMC Sport pour vivre ce match en direct commenté.

>> OL-PSG, Un choc à suivre en direct à la radio sur RMC

Neymar de retour, Aouar forfait

Absent depuis le 10 février et sa blessure contre Caen, Neymar a retrouvé le groupe du PSG pour le match au sommet face à Lyon. Mais le Brésilien ne devrait pas débuter selon son entraîneur qui ne devrait pas prendre trop de risques avec sa santé. Mauricio Pochettino espère lui offrir quelques minutes sur le terrain, à condition que le scénario du match le permette.

"Cela sera difficile de le voir dès le début du match. C'est déjà bien qu'il puisse être là, a expliqué le coach argentin à la veille de la rencontre. Il gagnera en forme pour avoir de plus en plus de minutes."

Du côté rhodanien, en revanche, pas de trace de Houssem Aouar. Le meneur de jeu des Gones est forfait pour cet OL-PSG en raison d’une alerte musculaire. Un coup dur pour les pensionnaires du Groupama Stadium et pour le jeune milieu de 22 ans appelé pour disputer la première phase de l’Euro avec les Espoirs du du 24 au 31 mars.

Le programme TV de la 30e journée

Strasbourg-Lens à 13h sur Canal + Sport

Multiplex Ligue 1 à 15h sur Canal + Sport

Brest-Angers à 15h sur Multisports 1

Dijon-Reims à 15h sur Multisports 2

Montpellier-Bordeaux à 15h sur Multisports 3

Nantes-Lorient à 15h sur Multisports 4

Lille-Nîmes à 17h sur Canal + Sport

Lyon-PSG à 21h sur Canal +.