OL-PSG: Neymar de retour mais remplaçant selon Pochettino

Mauricio Pochettino a livré la tendance pour Neymar avant le choc de la 30e journée et le déplacement du PSG à Lyon ce dimanche. Le Brésilien sera dans le groupe mais ne devrait pas débuter face aux Gones.

Espéré contre le Barça en Ligue des champions puis contre Lille en Coupe de France, Neymar est enfin de retour dans le groupe du PSG. Mauricio Pochettino a lui-même confirmé la nouvelle ce samedi en conférence de presse. Après un dernier entraînement dans la matinée, le Brésilien a été jugé apte à figurer dans l’équipe francilienne pour le duel contre l’OL, ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

"Neymar est dans la liste des joueurs qui seront dans le groupe, a indiqué son entraîneur à la veille du déplacement au Groupama Stadium. C'est une grande joie de pouvoir compter sur lui. C'est un grand pas pour lui comme pour l'équipe."

Pochettino: "Difficile de le voir dès le début"

Blessé depuis la victoire à Caen (0-1) en Coupe de France, le 10 février, Neymar aura donc eu besoin de presque six semaines pour retrouver la compétition. Toutefois, si son retour sur le terrain se précise, le PSG ne pourra pas trop tirer sur la corde.

"On aime appliquer le bon sens. Après le match contre Caen, cela fait environ cinq semaines ou presque six qu'il n'a pas joué", a encore expliqué Mauricio Pochettino.

Avant de glisser un indice sur son onze de départ: "Cela sera difficile de le voir dès le début du match. C'est déjà bien qu'il puisse être là. Il gagnera en forme pour avoir de plus en plus de minutes."

Neymar économisé avant le calendrier démentiel?

Trop juste pour débuter, Neymar pourrait donc entrer en jeu si l’équipe parisienne a besoin de lui. Sauf surprise, Neymar sera donc remplaçant face à l’équipe dirigée par Rudi Garcia. A moins que Mauricio Pochettino ne prépare un énorme coup de bluff avant de défier l’un de ses rivaux pour le titre en Ligue 1.

Difficile d’y croire alors que Paris enchaînera des matchs décisifs contre Lille et surtout face au Bayern Munich (les 7 et 13 avril) après la trêve internationale. Deuxième derrière le LOSC au classement du championnat, le PSG a besoin des trois points contre Lyon. Mais surtout, Paris doit éviter de nouvelles blessures et ne devrait prendre aucun risque avec Neymar.

