Ligue 1: trois matchs de suspension pour Sylla après sa semelle sur le visage de Ripart

Auteur d'une semelle sur le visage du Nîmois Renaud Ripart dimanche, Issiaga Sylla (Lens) a été suspendu trois matches ferme par la commission de discipline. Kylian Mbappé sera lui privé de Rennes-PSG (J36) pour accumulation de cartons.

Expulsé pour un coup de pied en plein visage sur Renaud Ripart lors de Lens-Nîmes (2-1) dimanche, Issiaga Sylla ne reviendra sur les terrains qu'à la 38e et dernière journée. Le latéral lensois a été suspendu trois matchs ferme par la commission de discipline de la LFP mercredi.

Ripart avait posté une photo de son visage, barré de six points de suture et violacé près de son oeil gauche. L'attaquant nîmois avait cédé sa place dès la 28e minute. Alors que Lens lutte toujours pour une qualification européenne, Sylla manquera donc les matches contre le PSG, Lille et Bordeaux.

Mbappé manquera Rennes-PSG

Également exclu ce week-end, après deux cartons jaunes, Wout Faes a été suspendu un match et sera absent lors du déplacement de Reims, à Nîmes. Averti pour contestation contre Metz (3-1), Kylian Mbappé écope lui aussi d'un match de suspension.

L'ailier du PSG a reçu son troisième carton jaune dans une période incluant 10 rencontres officielles. La sanction prendra effet le 4 mai, Mbappé ne manquera donc pas le match contre Lens samedi, mais le déplacement à Rennes, le 9 mai, tout comme Eduardo Camavinga côté breton.

Leader de Ligue 1, le LOSC devra se priver de Benjamin André pour le derby à Lens. Mais Burak Yilmaz, averti dimanche après avoir enlevé son maillot sur le but victorieux des Lillois, ne sera pas suspendu. S'il a cumulé trois cartons jaunes sur ses dix derniers matches avec les Dogues, cette période ne correspond pas aux dix derniers matches du club nordiste.