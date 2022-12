Coupe du monde 2022: fin de parcours pour Frappart et Turpin, l'arbitre d'Angleterre-France toujours en lice pour la finale

La commission des arbitres de la Fifa a communiqué la liste des 12 arbitres en lice pour officier durant les demi-finales, le match pour la troisième place et la grande finale du Mondial au Qatar. Les arbitres tricolores Stéphanie Frappart et Clément Turpin n'en font pas partie, à la différence de Wilton Sampaio, le Brésilien en charge du dernier France-Angleterre.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 après leur victoire en quarts de finale contre l'Angleterre (2-1) samedi, les Bleus poursuivent leur quête d'une troisième étoile. Mais ce succès sportif des hommes de Didier Deschamps coïncide avec une fin de compétition pour les deux arbitres français encore engagés dans le Mondial, à savoir Stéphanie Frappart et Clément Turpin.

Fin de partie pour les arbitres français

En effet, sans surprise, les officiels tricolores - pour éviter tout soupçon de favoritisme - n'ont pas été retenus par la commission des arbitres de la Fifa pour les dernières rencontres du tournoi, à savoir les demi-finales, le match pour la troisième place et la grande finale. Ils ne sont pas les seuls puisque les Argentins Fernando Rapallini et Facundo Tello ont également été écartés.

L'Espagnol Antonio Mateu Lahoz, en charge du quart de finale bouillant entre l'Argentine et les Pays-Bas (16 cartons jaunes et un carton rouge distribués), n'a pas été sélectionné non plus, à en croire la liste des 12 noms figurant encore sur la liste.

L'arbitre d'Angleterre-France retenu pour la suite du Mondial

Critiqué par plusieurs joueurs anglais comme Harry Maguire à la fin du quart entre les Bleus et les Three Lions pour avoir manqué de siffler plusieurs situations litigieuses, notamment au début de l'action du premier but de Tchouaméni et sur Kane aux abords de la surface en première période, l'arbitre brésilien Wilton Sampaio est bien retenu. Il en est de même pour l'Italien Daniele Orsato, qui aura en charge la première demi-finale, mardi soir, entre l'Argentine et la Croatie (20 heures). Le nom de l'arbitre central pour le match entre la France et le Maroc, mercredi soir (20 heures), doit être révélé dans les prochaines heures.