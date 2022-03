Lille: la mauvaise série de Ben Arfa en Ligue 1

En légère délicatesse depuis son arrivée à Lille cet hiver, Hatem Ben Arfa n’a pas marqué sur ses 16 dernières titularisations en Ligue 1, son deuxième plus mauvais total en carrière dans le championnat de France.

À tout juste 35 ans, Hatem Ben Arfa n’a plus le temps devant lui. S’il n’a disputé que 5 matchs avec le LOSC en Ligue 1 depuis son arrivée au cours du mercato hivernal, le milieu offensif évolue avec son septième club dans l’élite. Pourtant, il n’a pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs malgré 4 titularisations depuis janvier.

Ce vendredi soir, l’ancien Lyonnais, Marseillais ou Parisien était aligné d’entrée face à l’ASSE (0-0), ce qui ne lui a pas permis de briller ni de débloquer son compteur de buts avec les Dogues. Il s’était en revanche montré passeur sur une belle action en solitaire lors de la rencontre perdue face au PSG (1-5).

Un dernier but en décembre 2020

Comme l’indique le staticicien Opta, cela fait désormais 16 titularisations en Ligue 1 qu’Hatem Ben Arfa ne marque pas, en prenant en compte ses performances de la saison passée avec les Girondins de Bordeaux, déjà décevantes (2 buts et 5 passes décisives en 24 matchs). Sa deuxième pire série en carrière depuis 2008-2010, où il avait manqué la mire durant 21 rencontres de championnat avec l’OM.

Son dernier but dans l'élite remonte désormais au 6 décembre 2020 lors de Bordeaux-Brest (1-0). Le Dogue aura une occasion de mettre fin à cette triste série samedi prochain sur la pelouse de Nantes. Avec, entre temps, une énorme opportunité de se rattraper et d’éclabousser l’Europe de son talent, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions entre Lille et Chelsea, mercredi soir (sur RMC Sport).