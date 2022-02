Chelsea-Lille: pour Gourvennec, Ben Arfa peut être "une arme supplémentaire"

Lille se déplace à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea ce mardi lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. A la veille de défier les Blues, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec a confirmé à RMC Sport la belle intégration d’Hatem Ben Arfa dans l’effectif nordiste.

Arrivé pendant le mercato hivernal, Hatem Ben Arfa a rapidement fait l’unanimité à Lille en championnat. Si l’ancien de l’OL, du PSG ou de l’OM n’a pas encore marqué, son talent ne laisse pas indifférent et son adaptation express fait plaisir à Jocelyn Gourvennec. Interrogé à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea à Stamford Bridge (dès 21h sur RMC Sport 1), le technicien nordiste s’est réjoui de compter un joueur comme Hatem Ben Arfa dans son groupe.

"On a vu dès le départ qu’il s’était bien préparé. Il a montré des choses dès son arrivée et il est bien, a estimé l’entraîneur du Losc au micro de RMC Sport. Il s’est bien adapté au groupe. Je pense qu’il est content d’être avec nous. On est content de l’avoir aussi, c’est une arme supplémentaire et un profil que l’on n’avait pas. Il est capable d’être à la fois dans l’orientation du jeu, à la passe, mais aussi dans l’élimination. Il a tout ça et si Hatem se sent bien, il donnera beaucoup."

Gourvennec y croit pour le duel contre Chelsea

Malgré six mois sans jouer en début de saison, Hatem Ben Arfa semble afficher une belle forme physique. Pas encore à 100%, l’international tricolore aux 15 sélections s’est pour l’instant contenté de trois apparitions sur cinq possibles en Ligue 1. Mais le rendez-vous européen face à Chelsea pourrait lui donner l’occasion de rappeler aux fans anglais toutes ses qualités balle au pied.

"Il n’y a pas que lui. On a d’autres joueurs qui sont capables de hausser le niveau sur ce genre de matchs, a encore lâché Jocelyn Gourvennec. Les joueurs ont montré des choses, et pas seulement cette année mais depuis plusieurs saisons, et on veut continuer à le montrer."

Pas au mieux en ce moment en Ligue 1 avec une seule victoire lors des quatre dernières journées, Lille devra se sublimer pour signer une grosse performance à Londres face à Chelsea. Les Dogues ont montré qu’ils savaient sortir le grand jeu en Ligue des champions cette saison.

Avec un artiste comme Hatem Ben Arfa pour apporter une étincelle supplémentaire, l’espoir de battre les Blues est permis lors de déplacement à Stamford Bridge. On dit souvent dans le football que les grands joueurs répondent présent dans les grands matchs. Au milieu offensif de 34 ans de prouver qu’il fait toujours partie de ces talents capables d’illuminer une soirée européenne.