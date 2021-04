Lille: Galtier agacé par les critiques sur le jeu du LOSC

En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier est revenu sur les critiques qui ont suivi la victoire de Lille à Metz (2-0) et son jeu jugé trop fermé. "On ne peut pas dire que le LOSC est une équipe défensive qui ne fait que se projeter", s'est défendu l'entraîneur nordiste.

Les critiques sur le jeu du LOSC, jugé trop défensif, à Paris (1-0) et Metz (2-0) notamment ont fini par agacer Christophe Galtier. En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur nordiste a défendu les performances de son équipe, leader de Ligue 1, qui a tout de même marqué 53 fois (quatrième attaque de Ligue 1).

>> Revivez la conférence de presse du Losc avec Galtier et Celik

"(Ce sont) des conneries !", a d'abord interrompu Galtier lors d'une première question sur la "pauvreté" de l'animation offensive lilloise, avant de livrer le fond de sa pensée.

"J'ai rarement vu une équipe aller à Paris, dominer le match, être complétement ouverte et gagner. À Metz, notre match n'a pas été bon. Là où je rejoins certaines analyses, c'est que nos derniers matches sont moyens mais on ne peut pas dire que le LOSC est une équipe défensive qui ne fait que se projeter."

"Il y a des périodes où ça coince"

Sauvé par Mike Maignan à Monaco (0-0), Lille dispose de la meilleure défense de Ligue 1 avec 19 buts encaissés en 32 matches, et n'a pas encaissé de but lors de quatre de ses cinq derniers matches. Mais pour Galtier, cette solidité ne doit pas faire oublier que l'attaque nordiste a aussi su porter le LOSC.

"On essaie toujours de jouer avec de la fraîcheur offensive, des principes offensifs mais il y a des périodes où ça coince. On travaille beaucoup à l'entraînement. Il y a eu une période avant les fêtes de Noël où on marquait beaucoup et là, c'est une période plus difficile", explique Galtier.

Leader avec trois points d'avance sur le PSG, le LOSC reçoit Montpellier, invaincu depuis 13 matches, vendredi soir. À l'aller, les Lillois avaient justement livré une de leurs meilleures performances offensives avec trois buts inscrits pour aller chercher une victoire en Hérault (3-2).