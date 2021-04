Lille: Galtier aurait reçu une offre de Nice

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’OGC Nice a formulé une proposition à l’entraîneur de Lille Christophe Galtier. Le technicien du LOSC serait même "tenté" par l’offre du club azuréen.

Fin de saison riche en émotions pour Christophe Galtier. L’entraîneur de Lille et son équipe sont en course (et très bien placés) dans la course au titre. Dimanche, les Dogues ont encore frappé un grand coup en allant s’imposer avec la manière à Lyon (3-2) en clôture de la 34eme journée. Leader du championnat avec un point d’avance sur le PSG, l’équipe lilloise accueillera Nice samedi pour faire un pas de plus vers le sacre suprême.

Le club azuréen, justement, est aussi dans l’actu de l'ex-entraîneur des Verts. Depuis plusieurs jours, le nom de Christophe Galtier est associé au Gym en vue de la prochaine saison. Fabrizio Romano, spécialiste italien des transferts, fait état d’une "offre officielle" de la direction niçoise à l'entraîneur du LOSC. Toujours selon le journaliste, Christophe Galtier serait même "tenté" par le défi que lui a proposé le club azuréen, propriété d'INEOS. Des discussions seraient en cours afin de trouver un accord.

Galtier tenté par le défi azuréen ?

Alors que le coach lillois, en fin de contrat en 2022, est attendu ce jeudi en conférence de presse, rappelons qu’il a déjà démenti tout contact avec Nice et aussi avec Lyon, également pressenti pour l’accueillir la saison prochaine : "Ces méthodes, ces effets d’annonce alors qu’aucun des deux clubs cités ne m’a sollicité, montrent qu’on revient à quelques années en arrière, avec des méthodes de déstabilisation", avait-il soufflé au début du mois d’avril.

De son côté, Adrian Ursea, l’actuel coach des Aiglons avait défendu son homologue lillois : "Ce qui me désole beaucoup, c'est cette course journalistique au scoop qui doit être terriblement dérangeante pour quelqu'un qui joue le titre. Je me mets à la place de mon collègue Christophe Galtier, du club de Lille... La semaine d'avant, il y a eu les mêmes rumeurs qui l'envoyaient du côté de Lyon. Je trouve ça franchement pas très fair-play. Ça manque de beaucoup de respect vis-à-vis de cette personne. Ils sont en train de jouer un titre, de se battre contre une très forte équipe du PSG, et ils sont en train de probablement créer une grande surprise dans notre championnat. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect", a déclaré l'entraîneur niçois.