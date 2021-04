Lille: Galtier n’a aucun contact avec Nice et parle de méthode de déstabilisation

A la veille du déplacement de Lille à Metz, Christophe Galtier a réagi aux rumeurs faisant état d’un intérêt de Nice pour le recruter. L’entraîneur lillois assure qu’il n’y a aucun contact.

Après Lyon, c’est Nice qui voudrait s’offrir les services de Christophe Galtier, a indiqué L’Equipe cette semaine. L’entraîneur du LOSC a répondu à la rumeur en conférence de presse, assurant qu’il n’a eu aucun contact avec l’OGC Nice. "Un club qui aimerait me solliciter ? Qui ne m’a pas sollicité, que les choses soient claires", a-t-il souligné.

Lille, leader du championnat avec trois points d’avance sur le Paris-Saint-Germain, n’est plus qu’à sept matchs d’un potentiel titre de champion de France. Mais la bataille très serrée dans le haut du classement avec Paris, Monaco et Lyon rend la fin de championnat très tendue.

"Des méthodes de déstabilisation"

Après avoir démenti tout contact avec Jean-Michel Aulas ou Juninho il y a une semaine, Christophe Galtier assure qu’il n’y a rien non plus avec Nice, et s'agace de ces rumeurs. "Ces méthodes, ces effets d’annonce alors qu’aucun des deux clubs cités ne m’a sollicité, montrent qu’on revient à quelques années en arrière, avec des méthodes de déstabilisation", a souligné l’entraîneur lillois.

Si l’avenir de Christophe Galtier n’est pas encore tranché, il risque de ne pas l’être avant la fin du championnat. "Concernant mon avenir, je suis très serein, a précisé le coach du LOSC. Je suis obsédé par les sept derniers matchs qui se présentent parce que c’est une opportunité incroyable. Je ne veux pas perdre de l’énergie sur ce que je lis." Il faudra sans doute attendre le dénouement de cette saison pour connaître l’équipe de Galtier la saison prochaine.