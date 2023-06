Lille: le petit regret de Cabella, qui s'est quand même "régalé" avec Fonseca

Rémy Cabella a confié ce lundi avoir pleinement profité de sa saison sous les couleurs du Losc de Paulo Fonseca. Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, le milieu offensif a reconnu que les Dogues espéraient un peu mieux que leur cinquième place en Ligue 1.

Après un passage en Russie puis quelques mois à Montpellier, Rémy Cabella a tenté de se relancer en signant à Lille pour la saison 2022-2023. Un pari réussi pour le milieu offensif de 33 ans. L'international tricolore (4 sélections) s'est installé dans le onze des Dogues où Paulo Fonseca lui a rapidement fait confiance en Ligue 1. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, Rémy Cabella a savouré sa belle campagne et la cinquième place du Losc en championnat.

"Sa philosophie c'est de jouer au ballon. Après il y a aussi des joueurs qui sont capables de reproduire ce que le coach demande. Et ça, cela a bien marché parce que le coach a sa philosophie, sa tactique et sa façon de jouer qui nous a fait tellement de bien, s'est félicité. Il nous a montré que l'on était là pour jouer au foot, pour gagner mais aussi pour jouer. On l'a bien assimilé et avec des joueurs du niveau technique comme on en a dans l'équipe, franchement c'était un régal."

"On était tous frustrés et déçus"

Auteur de 7 buts et 11 passes décisives en 35 apparitions cette saison avec Lille, Rémy Cabella a contribué à la qualification de son équipe pour les barrages de la Conference League. Même si le sprint final en Ligue 1 lui a laissé un petit regret.

"J'ai re-signé pour deux ans et comme je l'ai dit, je me suis régalé, a encore enchaîné l'ancien de Montpellier et Marseille. Après, j'aurais préféré que l'on termine peut-être un peu plus haut."

Quatrième du classement avant la 38e journée de championnat, le Losc a concédé le nul à Troyes (1-1) et s'est fait doubler sur le fil par Rennes.

"C'est vrai que l'on était tous frustrés et déçus parce que c'est vrai que l'on était quatrièmes en démarrant le match et qu'on finit cinquièmes. Mais comme je dis toujours, cela ne dépend pas que d'un match mais bien de toute la saison. Quand on regarde, on a joué Auxerre, Troyes et Angers pour ne prendre que deux points sur neuf. Ce match (contre l'ESTAC), c'est vrai que l'on aurait dû le gagner car en plus on menait au score mais c'est sur toute la saison. [...] On est cinquièmes et devant nous il y avait de belles équipes. Même si on aurait pu gratter des points, c'est une bonne saison. Même si on méritait peut-être un peu mieux."