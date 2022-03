Turquie: Yilmaz annonce sa retraite internationale après son penalty raté contre l'Italie

Burak Yilmaz va se concentrer uniquement sur sa carrière en club à partir de maintenant. A 36 ans, le buteur de Lille a annoncé jeudi sa retraite internationale après l'élimination de la Turquie par le Portugal lors des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 au Qatar.

A bientôt 37 ans, il les fêtera en juillet prochain, Burak Yilmaz a décidé de se concentrer sur lui et son club. Le buteur turc a officialisé jeudi la fin de son parcours avec la sélection nationale à l'issue d'un match perdu contre le Portugal (1-3) lors des barrages pour la Coupe du monde 2022. Eliminé de la course au Mondial, "Le Kral" a décidé de dire stop et de privilégier sa carrière en club.

"C'était mon dernier match (avec le maillot turc) aujourd'hui", a confirmé Burak Yilmaz après la défaite concédée par l'Ay-Yildizlilar à Porto contre la Seleçao de Cristiano Ronaldo. Le joueur, toujours sous contrat avec Lille jusqu'à la fin de saison s'est également dit "triste" de raccrocher avec la Turquie sur un échec. Une aventure débutée en 2006 à seulement 20 ans, l'attaquant arrête donc seize ans plus tard. En 77 capes, l'ancien joueur de Besiktas, Fenerbahce et Galatasaray a marqué 31 buts.

>> Portugal-Turquie (3-1)

Yimaz a peur de se "réveiller toutes les nuits" après son penalty raté

Au-delà de la non-qualification de la Turquie, Burak Yilmaz a vécu une soirée particulièrement frustrante sur la pelouse du Dragao à Porto. Sur un beau travail de Cengiz Under, le Lillois a marqué le but de l'espoir pour sa sélection peu après l'heure de jeu (2-1, 65e).

Mais "Le Kral" a finalement raté un penalty qui aurait permis de revenir à deux partout dans les dernières minutes. En forçant trop sa frappe, Burak Yilmaz a envoyé un missile au-dessus de la barre transversales de Diogo Costa. Dans la foulée, le Portugal a marqué le but du break pour éliminer les Turcs.

"Je pense que je vais me réveiller toutes les nuits jusqu'au bout de ma vie en pensant que je marque ce penalty", a encore déclaré Burak Yilmaz. L'aboutissement d'une saison décevante avec le LOSC pour celui qui avait été l'un des grands artisans du titre obtenu par les Dogues l'an passé. Libre à la fin de saison, Burak Yilmaz sera à 100% concentré sur son prochain défi.