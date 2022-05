Lille-Monaco: "Clément nous incite beaucoup à tenter notre chance", explique Tchouaméni

L'AS Monaco a obtenu un huitième succès de rang en championnat ce vendredi, lors du match d'ouverture de la 36e journée de Ligue 1, en s'imposant sur le terrain du LOSC (2-1), grâce à un doublé d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu monégasque a attribué sa réussité après la partie aux consignes de son entraîneur Philippe Clément, qui incite les joueurs à tirer de loin.

Porté par un impressionnant Aurélien Tchouaméni, l'AS Monaco s'est imposé vendredi sur le terrain du LOSC (2-1), lors de la 36e journée de Ligue 1. L'équipe monégasque a signé une huitième victoire consécutive en championnat, l'occasion de continuer à croire en une qualification directe en Ligue des champions.

Avant la pause (42e), Aurélien Tchouaméni avait donné l'avantage aux siens d'une frappe dans l'axe aux 20 mètres. Malgré l'égalisation d'Angel Gomes (69e), le milieu de l'ASM n'a pas perdu espoir, pour marquer d'une deuxième frappe en dehors de la surface (75e). "Je suis forcément heureux. On continue cette série de victoires et il y a mes deux buts qui permettent de gagner. On va passer le week-end tranquille, a savouré l'homme du match. J'essaie de progresser au quotidien, le coach nous fait beaucoup travailler sur les aspects où on peut s'améliorer comme les frappes de loin, On met des exercices en place avec les autres milieux, aujourd'hui ça a porté ses fruits. Le coach nous incite beaucoup à tenter notre chance car on joue souvent contre des blocs bas donc des frappes de loin peuvent permettre de débloquer certaines situations. Aujourd'hui, ça a été le cas donc tant mieux."

"Clément fait un travail top et il en est récompensé", lance Tchouaméni

Avant les matchs de l'OM et de Rennes ce week-end, Monaco a repris provisoirement la deuxième place. Les joueurs de Philippe Clément tenteront de continuer leur série samedi prochain avec la réception de Brest, avant d'aller à Lens lors de la dernière journée. "Il faut qu'on continue à ne pas se poser de questions. On fera les comptes à la fin de la saison. On bosse beaucoup physiquement, ça nous permet de ne pas lâcher et d'avoir ce petit plus, a indiqué Aurélien Tchouaméni après la victoire face au LOSC. Il y a beaucoup plus de confiance, les victoires galvanisent tout le groupe, qui est top. On est bien au meilleur des moments mais il y a des concurrents qui vont vouloir aussi cette place en Ligue des champions."

Après une première partie de saison en-deçà des attentes pour les dirigeants, Philippe Clément est arrivé début janvier, redressant peu à peu l'équipe. "Avec Niko Kovac, ça se passait aussi bien, on a continué à travailler mais le mix entre les deux est top, a estimé Tchouaméni. Clément fait un travail top et il en est récompensé, je suis content pour lui. Il y a quelques semaines ou mois, on aurait peut-être perdu ce match."