Lille-PSG, les compos: Paris toujours sans Neymar, première titularisation pour Ben Arfa

Lillois et Parisiens clôturent ce dimanche la 23e journée de Ligue 1 (20h45). Les champions de France en titre devront faire sans Burak Yilmaz, touché physiquement, tandis que le trio Mbappé - Messi - Di Maria sera bien de la partie à la différence de Neymar.

C'est l'heure du match retour entre le champion en titre et son dauphin. Après un match accroché fin octobre, mais une victoire parisienne au Parc (2-1), le LOSC et le PSG se retrouvent au stade Pierre-Mauroy en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

Première titularisation avec le Losc pour Ben Arfa, Paris toujours sans Neymar

Battus par Brest (2-0) le week-end dernier, les Nordistes veulent repartir de l'avant et espèrent faire un gros coup face au club de la capitale. Le dauphin de Wissam Ben Yedder au classement des buteurs, Jonathan David (12 réalisations), portera l'attaque lilloise, qui sera orpheline de Burak Yilmaz. Le Turc souffre d'une douleur au pubis et avait dû écourter sa séance d'entraînement samedi. Reste que le Canadien pourra compter sur le soutien d'Hatem Ben Arfa pour sa première titularisation avec les Dogues. Renato Sanches est lui forfait pour une gêne musculaire.

Côté Paris, le trio Messi - Mbappé - Di Maria va tenter de prendre à défaut la défense lilloise. De retour de la CAN, Ashraf Hakimi reprend son couloir droit. Dans le même temps à Yaoundé, Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont sur le pré pour tenter de remporter la compétition avec le Sénégal face à l'Egypte (20 heures). Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum sont toujours indisponibles, tandis que Mauro Icardi soigne une douleur au pied et Keylor Navas, tout juste revenu de sélection, a effectué un travail en salle et sera sur le banc. Ander Herrera ne sera pas non plus du déplacement, l'Espagnol ayant ressenti une gêne musculaire à la cuisse gauche. Enfin Neymar, qui a repris l’entraînement cette semaine, est encore trop juste et n'a pas été retenu par Mauricio Pochettino pour la rencontre.

Le XI du Losc : Grbic – Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson – André (cap.), Onana, Weah Bamba- David, Ben Arfa.

Le XI du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Di Maria, Messi, Mbappé.