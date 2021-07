Lille: un maillot extérieur en or pour les champions de France

Lille, champion de France 2021, présente son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Un maillot blanc et or qui fait référence à la région des Flandres.

Il y a quelques semaines, les Dogues ont présenté leur nouveau maillot du domicile qui ne diffère pas des saisons précédentes avec une base de rouge et de bleu. Ce jeudi, le club présente sa nouvelle tunique que les joueurs porteront loin de Pierre Mauroy. Une tunique blanche avec le logo en or. Dans le dos on retrouve l’inscription "LOSC" avec une fleur de Lys. Champion de France en titre, le badge de champion sera présent sur la manche du maillot.

Le club explique sur son site internet que cette nouvelle tunique "s’inspire subtilement de l’identité de notre région des Flandres."

L’été de tous les dangers pour le LOSC

L'intersaison pourrait être animée à Lille. Exit Christophe Galtier, qui a rejoint l’OGC Nice, Mike Maignan a signé au Milan quelques heures après avoir obtenu le titre de champion de France et Boubakary Soumaré portera le maillot de Leicester en Premier League. D’autres départs importants sont à prévoir. Le président Olivier Létang a par ailleurs choisi Jocelyn Gourvennec pour succéder au nouvel entraîneur des Aiglons.

Lille, qui s’est incliné mercredi, 1-0 contre la Gantoise en match amical, débutera sa saison contre le Paris Saint-Germain à Tel Aviv lors du Trophée des Champions, le 1er août prochain.