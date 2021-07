Ligue 1: Galtier défend Lopez, très affecté par son éviction de Lille

Très proche de Gérard Lopez avec qui il a travaillé en étroite collaboration à Lille, Christophe Galtier confie que le futur acheteur de Bordeaux a été profondément meurtri par son départ forcé du Losc en décembre 2020.

Le début d’été de Christophe Galtier lui a semblé interminable en raison du bras de fer de Lille pour repousser au plus tard son départ vers Nice. Le nouvel entraîneur du Gym a tout de même pris le temps de suivre l’actualité d’autres clubs, comme Bordeaux, en passe d’être racheté par Gérard Lopez, dont il est très proche depuis leur collaboration à Lille. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a dirigé le Losc de 2017 jusqu’à son départ forcé en décembre 2020 au moment de la vente du club à Merlyn Partners SCSp.

"Personne ne peut imaginer comment cet homme a souffert"

Six mois plus tard, Galtier a mené Lille au titre de champion de France en Ligue 1 sur les bases du projet de Lopez. Il se réjouit donc de le voir à la tête d’une nouvelle aventure. "Je l'ai eu au téléphone hier (lundi), je suis très content", confie Galtier qui en profite pour souligner comment son départ de Lille l’a affecté. "Personne ne peut imaginer comment cet homme a souffert", explique-t-il. De quoi? "D'avoir perdu le LOSC, précise Galtier. C'était un homme attaché au club, un homme qui est allé au bout de ses idées, avec ses convictions, et qui a perdu le club. Mais sportivement, personne ne peut faire un reproche à Gérard Lopez: 2e, 4e, et on peut lui accorder qu'il a laissé un effectif pour être champion."

Après son départ, Lopez défendait son bilan en insistant sur la valeur de l’effectif. Incapable d’honorer la dette empruntée au fonds Elliot, il avait dû céder le contrôle du club nordiste, racheté par Melvyn Partners l’hiver dernier. Sa gestion a été critiquée à plusieurs reprises par Olivier Létang, nouveau président de Lille au point que Lopez a mis en demeure ce dernier. La semaine dernière, Létang a assuré ne pas avoir reçu ce courrier en adressant une nouvelle pique à son prédécesseur. "Un président a dit récemment qu'il avait trouvé un club dans une situation un peu compliquée (Gérard Lopez à Bordeaux, ndlr), a-t-il souligné. Je pense qu'on peut dire la même chose à Lille."

A ce petit jeu, Galtier se range très rapidement du côté de Lopez, d’autant qu’il nourrit lui-même une rancœur très forte contre Létang. Le modèle économique risqué de Lopez? "Je ne peux pas entrer dans ce paramètre, botte en touche le nouvel entraîneur de Nice. J'entends les commentaires mais vous savez la vérité, vous?" Il conclut sur les besoins de liquidités de Lille après le départ de Lopez. "Mais qui n'a pas besoin d'argent en France, de beaucoup d'argent?"