Lorient: Le Bris évalue le temps qu'il faudra à Mendy pour rejouer

Régis Le Bris a fait face à la presse ce vendredi à Lorient et l'entraîneur des Merlus a confirmé que Benjamin Mendy ne pourrait pas reprendre immédiatement la compétition. Le technicien breton s'est quand même montré optimiste pour un retour rapide du latéral en Ligue 1.

Recruté par Lorient seulement cinq jours après son acquittement au tribunal, Benjamin Mendy ne rejouera pas tout de suite en Ligue 1. Après deux années compliquées à Manchester City, où ses déboires judiciaires l'ont éloigné des terrains, le latéral espère reprendre le fil de sa carrière en Bretagne. Sur place, Régis Le Bris l'a accueilli chalereusement et va désormais tout faire pour le préparer à jouer dans l'élite.

"L’arrêt de la compétition est là, donc il y a pas mal de choses déconditionnées, a estimé vendredi l'entraîneur lorientais lors d'une conférence de presse. C’est une réalité dont on a tous conscience. Sur le plan de sa santé de manière générale, elle est bonne."

"Six à huit semaines pour bien poser les fondations"

Pendant sa mise à l'écart du groupe pro à Manchester City, Benjamin Mendy a eu beau travaillé pour s'entretenir, il lui manque du rythme. Quelques jours après son arrivée chez les Merlus, Régis Le Bris a confirmé que le champion du monde 2018 aurait besoin de plusieurs semaines pour jouer en Ligue 1 et surtout pour enchaîner.



"Il a 29 ans, il a une carrière derrière lui. Très clairement il y a du travail de reconditionnement. Même s’il s’est entretenu pendant ces deux années, ce n’est pas la même chose que d’être sur un terrain de football et de répéter des efforts à haute intensité. Cela prendra au moins six à huit semaines pour bien poser les fondations. Ensuite cela sera en fonction de l'évolution car c'est un sportif de haut niveau."

Le Bris ne veut pas prendre le risque de blesser Mendy

Heureux d'avoir recruté un joueur du talent de Benjamin Mendy, Régis Le Bris a insisté sur le fait qu'il voyait le défenseur capable de retrouver rapidement un très bon niveau. Mais l'entraîneur de Lorient ne souhaite pas forcer et prendre le risque d'une blessure à cause d'un retour trop rapide.

"La volonté est là et c'est à nous le staff de le freiner pour lui permettre de bien construire des fondations et non pas pour qu'il performe assez vite, a ensuite assuré le coach des Merlus. Je pense qu'il est vraiment capable de performer vite. Mais qu'il pourrait en souffrir assez rapidement dans les mois qui vont suivre sur la décompression logique. On se doit d'avoir de la patience."