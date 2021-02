LOSC-Strasbourg: "Le nul est un miracle" pour Galtier, en colère après ses joueurs

Christophe Galtier était très énervé ce dimanche après le nul obtenu par le LOSC face à Strasbourg (1-1), lors de la 27e journée de Ligue 1. L'entraîneur lillois a pointé du doigt un "manque de caractère" de certains de ses joueurs.

Lille a grillé un joker. Au Stade Pierre Mauroy ce dimanche, le leader de Ligue 1 a été accroché par Strasbourg (1-1). Au terme de la 27e journée, les Dogues voient donc le PSG revenir à seulement deux points, alors que l'OL peut revenir à une unité ce soir (21h) en cas de succès face à l'OM.

Quelques instants après la rencontre, où les Lillois ont obtenu le nul en fin de match (87e) grâce à une tête de José Fonte sur un centre de Benjamin André, Christophe Galtier s'est montré un peu remonté contre ses joueurs. "Il faut être heureux du point qu'on prend parce que c'est un miracle, a taclé Galtier au micro de Canal +. On a été à la fois mou et scolaire dans le jeu, avec un gros manque de caractère et de détermination. C'est ce que je retiens de ce match."

"Déçu par certains de mes joeurs"

Ludovic Ajorque avait permis à Strasbourg de faire la course en tête (37e). Un avantage mérité alors que l'équipe alsacienne a sacrément mis en difficulté son adversaire du jour. "J'ai été déçu par certains de mes joueurs. Comme contre Brest, Angers ou Strasbourg qui sont des équipes identifiées, a énuméré Galtier, faisant la liste des mauvais résultats des Dogues ces dernières semaines. Ces équipes-là ont identifié notre jeu avec des blocs bas et des défenses compactes. Mais si on ne veut pas aller à la bagarre sur un plan offensif, on fait jouer les autres."

Eliminé cette semaine de Ligue Europa par l'Ajax Amsterdam, le LOSC pourra se consacrer en priorité sur le championnat en cette fin de saison. La suite les amènera à nouveau au stade Pierre Mauroy ce dimanche (21h), pour une belle affiche face à l'OM où Galtier attendra forcément autre chose de son groupe face à un club qu'il connaît très bien.